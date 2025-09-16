"Hemos acabado con tres barcos, de hecho, y no dos", dice Trump sobre ataques a embarcación en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado este martes a un tercer ataque contra embarcaciones venezolanas por parte del Ejército estadounidense en el Caribe, unos ataques que defiende como parte de su política contra el narcotráfico.

Aunque el Pentágono únicamente ha confirmado dos ataques de este tipo durante las últimas semanas, el magnate neoyorquino ha indicado antes de partir hacia Reino Unido: "Hemos acabado con tres barcos, de hecho, y no dos". "Habéis visto dos, pero son tres", ha dicho.

"Dejad de enviar drogas a Estados Unidos", ha insistido en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CNN. "Dejad de enviar a miembros del Tren de Aragua a nuestro territorio", ha aseverado en relación con el grupo pandillero, que es considerado organización terrorista por Washington.

Sus palabras llegan poco después de que el Gobierno del país norteamericano informara el lunes de otro ataque contra un buque, el cual se saldó con al menos tres muertos. El propio Trump confirmó el suceso en un mensaje difundido a través de Truth Social, en el que adjuntó también un vídeo.

Estos ataques han provocado un aumento de la tensión incluso a nivel nacional, donde algunos congresistas han alegado que Estados Unidos no se encuentra ante una amenaza directa por parte de Caracas y carece de base legal suficiente para bombardear los buques dado que no son "objetivos militares" y los países involucrados no están en guerra.

"NO SE MUCHO SOBRE ESTO", DICE SOBRE LA OPERACIÓN TERRESTRE ISRAELÍ

Por otra parte, Trump ha descartado tener información sobre la incursión israelí en la ciudad de Gaza y ha dicho estar "expectante". "No sé mucho sobre esto", ha apuntado, al tiempo que ha criticado nuevamente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por "utilizar a los rehenes".

"Están utilizándolos como escudos humanos y, si hacen esto, tendrán un grave problema", ha sostenido. "Lo pagarán con el infierno", ha añadido.