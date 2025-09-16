Juicio contra Luigi Mangione por asesinar ejecutivo será en diciembre

Luigi Mangione, acusado de haber asesinado al director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos, será juzgado a partir del 1 de diciembre en un tribunal del estado de Nueva York, informó el martes el juez encargado del caso.

Será el primer juicio para este estadounidense de 27 años, quien además enfrenta la pena de muerte en otro proceso a nivel federal.

Mangione, proveniente de una familia acomodada de Baltimore (Maryland, este), está acusada de asesinar a sangre fría al director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson, en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de 2024.

Para algunos Mangione se ha convertido en el símbolo de la profunda ira que muchos estadounidenses sienten hacia las empresas de seguros de salud, acusadas de priorizar sus ganancias en detrimento de la atención médica y de negar o retrasar los reembolsos.

El martes, Mangione compareció a la audiencia en un tribunal de Manhattan vestido con un uniforme beige de prisionero, esposado y escoltado por varios policías, según observó un periodista de la AFP.

Decenas de partidarios del joven lo esperaban fuera y dentro del tribunal.

Una mujer vestida con un disfraz de Luigi Bros, el hermano de Mario Bros en el videojuego homónimo, sostenía un cartel con la foto del acusado y el mensaje "No culpable, liberen a Luigi". Otra llevaba una bandera italiana con el lema "la atención médica es un derecho humano".

Si es declarado culpable en el marco del proceso a nivel estatal, Mangione enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, expresó su asombro por la simultaneidad de los procesos estatales y federales, una situación que calificó de "muy inusual".

Con respecto a los cargos del estado de Nueva York, el juez determinó que el gran jurado no recibió pruebas suficientes para sostener las acusaciones de asesinato en primer grado y asesinato como acto de "terrorismo".

Los otros cargos se mantienen, incluido el de asesinato en segundo grado.

Mangione fue arrestado en Altoona, Pensilvania, el 9 de diciembre de 2024 después de una búsqueda de varios días.

Había viajado a Nueva York en autobús desde Atlanta unos 10 días antes del crimen, según el Departamento de Justicia. Después de registrarse en un albergue de Manhattan con identificación falsa, presuntamente realizó un reconocimiento cerca del hotel de la víctima y el sitio de la conferencia a donde iba.

A primeras horas del 4 de diciembre, Mangione supuestamente siguió a Thompson, caminó detrás de él y disparó varios tiros con una pistola con silenciador, según el Departamento de Justicia. Se cree que huyó en bicicleta.