Haitianos añoran su hogar mientras las pandillas los acogen

Naika y Erica Lafleur miraron un montón de escombros donde una vez estuvo su casa en la capital de Haití y comenzaron a llorar.

Su madre había ordenado a las dos hermanas, de 10 y 13 años, que visitaran la casa de la que huyeron el año pasado e informaran sobre su condición después de que poderosas pandillas atacaran su comunidad en noviembre.

"Esperaba tener un lugar al que regresar", dijo Erica Lafleur. "No hay nada que ver".

Las hermanas vivían en Solino, sede de uno de los grupos de justicieros más poderosos de Haití , que defendió con orgullo a las pandillas durante años hasta que su líder fue asesinado y hombres armados invadieron el lugar.

Las pandillas tomaron el control del área durante casi un año para luego marcharse abruptamente en las últimas semanas, alentando a los residentes a regresar.

Muchos haitianos están ansiosos por huir de refugios abarrotados y peligrosos y quieren reconstruir sus comunidades destrozadas o recuperar lo que queda de sus hogares y pertenencias.

La policía ha advertido a los haitianos que no es seguro hacerlo, pero cientos de personas ignoran las advertencias. Poder regresar a casa es una oportunidad excepcional en una capital controlada casi en su totalidad por pandillas.

'No queda nada por salvar'

El sonido de las palas raspando el asfalto resonó en el oeste de Puerto Príncipe este mes, mientras cientos de personas limpiaban sus comunidades y arrastraban los pies o pasaban las manos por montones de cenizas que alguna vez fueron libros, ropa, álbumes de fotos y muebles.

Barrios como Solino , Nazon y Delmas 30 se convirtieron en pueblos fantasmas después de que las pandillas los arrasaron en noviembre, obligando a miles de personas a huir.

“No queda nada que salvar”, dijo Samuel Alexis, de 40 años, quien pidió al gobierno que ayudara a los haitianos a regresar a casa. “No perdí a mi familia, pero perdí todo por lo que trabajé”.

Mientras reflexionaba sobre si regresar a Solino, se oyeron disparos cerca. Se estremeció.

En agosto, Jimmy Chérizier, líder de una coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm, a la que se atribuyen los ataques del año pasado, enfatizó que era seguro regresar a casa.

Al principio, pocas personas le creyeron, pero luego pequeños grupos comenzaron a entrar tímidamente en sus antiguos barrios.

“Acabo de visitar mi casa”, dijo Ronald Amboise, un azulejero de 42 años. “Lo que vi no lo puedo explicar. Fue como si hubiera explotado una bomba”.

Se mudó a Solino tras el devastador terremoto de 2010 y permaneció allí hasta que las pandillas invadieron su barrio en noviembre. Anhela regresar porque él, su pareja y sus dos hijos, de 6 y 13 años, se alojan en un albergue hacinado y sucio. Pero no se decide.

La policía tiene un anuncio por radio que advierte a la gente que no regrese. Las pandillas dicen que es seguro regresar. Todavía no sé en cuál confiar —dijo.

Amboise no gana suficiente dinero para alimentar adecuadamente a su familia, que vive bajo una lona de plástico y se empapa cuando llueve.

"No sé si tu cuaderno puede contener todo lo que he soportado durante los últimos nueve meses", le dijo a un periodista de Associated Press.

Recogiendo los pedazos

Un domingo reciente, Gerald Jean buscó 50 centavos en sus pantalones —el único dinero que tenía ese día— y compró una bolsita de totopos. Era su desayuno, almuerzo y cena.

Alguna vez orgulloso propietario de una funeraria, una ferretería, una botánica y ocho casas en Solino, ahora se encuentra sin hogar ni trabajo. Pandillas incendiaron sus edificios a mediados de noviembre, lo que lo obligó a él y a su familia a huir.

“Me quedé con un par de pantalones y sandalias”, dijo. “Trabajé toda mi vida y lo perdí todo”.

Jean huyó a Delmas 30 después del ataque, pero las pandillas asaltaron ese vecindario tres meses después, lo que lo obligó a buscar refugio en la casa de un amigo en Delmas 75.

No sabe si volverá a vivir en Delmas 30, pero recientemente regresó para palear escombros en una pila frente a la funeraria saqueada que lleva su nombre.

Cerca de allí, Marie-Marthe Vernet, de 68 años, se arrastraba entre una espesa capa de ceniza dentro de su casa. No había regresado desde que hombres armados le dispararon por la espalda el año pasado mientras huía.

“De ninguna manera volveré a vivir aquí. No voy a vivir con Viv Ansanm”, dijo. “Si tienes una niña, se la van a llevar sin tu consentimiento. Si tienes un hombre joven, le pedirán que sostenga un arma”.

'Meses y meses de humillación'

La caída de Solino, Nazon, Delmas 30 y otras comunidades cercanas fue un golpe a la psiquis de Haití y un triunfo para Viv Ansanm, una coalición de pandillas que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera .

Tomar el control de esa zona significó que las pandillas ahora tenían un camino más fácil hacia los lugares de poder, incluidas las oficinas del primer ministro y el consejo presidencial de transición, dijo Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.

“Todo el mundo decía que si Solino caía, caería toda la capital”, afirmó.

Todavía no está claro por qué Viv Ansanm se retiró de esos barrios, pero es posible que las pandillas necesitaran su mano de obra y poder de fuego en otro lugar, o quieran formar una alianza con grupos de vigilantes para derrocar al gobierno, dijo Da Rin.

De cualquier manera, la llegada de drones explosivos tripulados por fuerzas armadas probablemente interrumpió los planes de las pandillas, dijo.

“Cualquiera que sea su verdadero motivo para retirarse de estas zonas, lo están utilizando para tener un mínimo de credibilidad ante el pueblo haitiano, diciendo que su conflicto no está dirigido contra los civiles”, dijo Da Rin.

Pero la violencia de pandillas ya ha desplazado a un récord de 1,3 millones de personas , muchas de las cuales viven en refugios ruinosos.

“Es desesperado, es completamente desesperado”, dijo Tom Fletcher, subsecretario general de asuntos humanitarios y coordinador del socorro de emergencia de las Naciones Unidas.

Recientemente, visitó un refugio lleno de miles de personas.

“Casi todos me dijeron: 'Queremos volver a casa, queremos reconstruir nuestras vidas, pero estamos muy, muy aterrorizados'”, dijo. “Las mujeres y las niñas son las más afectadas por esta violencia”.

El año pasado, el número de violaciones graves contra los niños aumentó un 500% en comparación con 2023, mientras que en el primer trimestre de este año hubo un aumento del 700% en el reclutamiento de niños por grupos armados, dijo.

También hubo un aumento del 1.000% en los casos de violencia sexual contra niños el año pasado, y un aumento del 54% en los asesinatos y ejecuciones verificados de niños en el primer trimestre de este año.

“Estas estadísticas son simplemente inconcebibles”, dijo Fletcher.

Sin dejarse intimidar, los haitianos continúan regresando a comunidades como Solino.

“Es difícil quedarse en un campamento”, dijo Stephanie Saint-Fleure, una madre de 39 años que planeaba regresar. “Han sido meses y meses de humillación. ¿Te imaginas tener tres hijos en un campamento con mal olor y no poder dormir por la noche porque estás despierta todo el tiempo protegiendo a tus hijos del mal?”.