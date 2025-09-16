Bolsonaro es ingresado al hospital tras "sentirse mal" en su prisión domiciliaria

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras "sentirse mal", informó uno de sus hijos en X.

El líder de extrema derecha "se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja" y fue al hospital en Brasilia por "tratarse de una emergencia", indicó el senador Flávio Bolsonaro.

Se trasladó al centro acompañado por policías que vigilan su arresto domiciliario, según su hijo.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

El máximo tribunal lo demostró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su residencia en Brasilia.

El exmandatario (2019-2022) ha acusado en los últimos meses recurrentes problemas de salud.

Su defensa adujo ese motivo para justificar su ausencia en las últimas sesiones del juicio.

El domingo había hecho otro ingreso al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel.

Para que su sentencia por golpismo sea efectiva, la corte debe resolver eventuales apelaciones de sus abogados y los de otros siete excolaboradores también condenados.

Algunos problemas de salud de Bolsonaro se derivan de un ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, y que le trajo secuelas en la zona abdominal.