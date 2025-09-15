Campeonato mundial de puzles abre con récord de más 40.000 piezas en 25 minutos

El Campeonato Mundial de Puzles 2025 comenzó este lunes con un récord, al lograr 300 de sus participantes completar uno de los puzles más grandes del mundo -40.230 piezas- en 25 minutos y 55 segundos, que montaron en la ciudad española de Valladolid (centro).

Fue un rompecabezas para poder componer un mosaico de imágenes que sirvió para que más de 300 participantes "calienten los dedos", según explicó a EFE el presidente de la Federación Mundial del Puzle (WJPF), Alfonso Álvarez-Ossorio.

Este rompecabezas, dedicado al personaje de Disney Mickey Mouse, es uno de "los más icónicos" que tiene la marca Ravensburger, líder en el sector y patrocinadora del evento, y además es muy conocido entre los aficionados.

Con este arranque, Valladolid se convierte un año más en la capital mundial del puzle con la celebración de este campeonato, que contará con más de 3.600 jugadores de 72 países, la mayoría europeos y en el que debutan representantes de Nigeria, Pakistán, Kenia, Marruecos o Filipinas.

En el encuentro se pudieron ver banderas de países como Reino Unido, Alemania – la delegación en la que más representantes compiten, unos 140 – y una bandera arcoíris; y además acudieron equipos de México, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, o Países Bajos.

La competición en sus tres categorías (individual, parejas y equipos) comenzará mañana martes y se extenderá hasta el próximo domingo, con un total de 22 pruebas en juego, que tendrá su momento álgido el sábado por la tarde, con la final por parejas y, sobre todo, la individual, que el pasado año ganó la noruega Kristin Thuv.

Para dar más emoción a este mundial, los jugadores individuales tendrán una dificultad adicional que ya existía en las categorías de parejas y equipos: los participantes tendrán que elegir entre dos rompecabezas, lo que puede determinar su dificultad y el tiempo de resolución.

En total, habrá unas 60 horas de competición con más de 9.000 puzles y 5 millones de piezas ensambladas, que se podrá seguir en directo y con traducción simultánea a través de las redes y medios del Mundial, que anunciará en la entrega de premios las fechas y la sede del próximo mundial.