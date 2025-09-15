Hamás considera visita de Rubio a Jerusalén es una "provocación a los musulmanes"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este domingo la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, calificándolo como "un ataque flagrante" al complejo de la mezquita de Al Aqsa y una "provocación a los musulmanes".

"Que Marco Rubio y (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu realicen rituales talmúdicos en el Muro Occidental --nombre con el que se refieren al Muro de las Lamentaciones-- constituye un ataque flagrante a (la mezquita de) Al Aqsa y una provocación a los musulmanes", ha afirmado el movimiento en un comunicado transmitido por el diario 'Filastín', vinculado al mismo.

En este sentido, Hamás ha subrayado que "Al Buraq (el nombre del espacio de oración rodeado por el Muro de las Lamentaciones) es parte integral de la Mezquita de Al Aqsa y seguirá siendo puramente islámica, por mucho que la ocupación y sus partidarios intenten cambiarla".

Esta declaración de la milicia palestina ha llegado después de que Rubio haya visitado el histórico lugar de Jerusalén y haya rezado junto a Netanyahu en el propio Muro de las Lamentaciones, tras lo cual han recorrido varios túneles en la zona acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

A este respecto, el jefe de la diplomacia estadounidense ha manifestado que "es un honor visitar el Muro de las Lamentaciones en la capital eterna de Israel, Jerusalén, con Huckabee y Netanyahu".

Por su parte, el mandatario israelí ha afirmado que "la visita de Rubio es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones".