El líder del parlamento de Israel, Amir Ohana, dijo a periodistas dominicanos que Donald Trump ha sido el mejor presidente en toda la historia de Estados Unidos y que esperan construir una "era de oro" en las relaciones entre el país norteamericano y el de Medio Oriente.

Ohana expresó que Israel agradecía la visita por dos días del secretario de Estado, Marco Rubio, quien arribó a Tel Aviv este domingo, justo en medio de altas tensiones por los ataques del martes pasado en territorio de Catar e impulsados por Israel.

El presidente del parlamento israelí dijo que todo el gobierno de los Estados Unidos ha estado del lado de Israel, por lo que saludaba la visita de Rubio.

“Agradecemos la visita del secretario Rubio, que ha sido un gran amigo de Israel desde hace mucho tiempo, al igual que todo el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto también el presidente Trump, que ha sido el mejor presidente en la historia de la Casa Blanca. Esperamos una era de oro en las relaciones entre Israel y los Estados Unidos”, señaló el parlamentario, miembro de la coalición de gobierno.

Este lunes, el secretario de Estado de EEUU tiene una conferencia de prensa conjunta con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, que será desarrollada en la histórica ciudad de Jerusalén.

Rubio y Netanyahu han expresado su rotundo rechazo al establecimiento del estado Palestina, una propuesta que ha sido retomada por Francia y Arabia Saudita en las Naciones Unidas.

El secretario estadounidense se reunió el viernes con el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien ha emplazado a la comunidad internacional a rechazar los ataques de Israel en su territorio, en momentos en que estaba prevista una reunión entre negociadores de la organización Hamás para explorar la posibilidad de un alto al fuego en la Franja de Gaza.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya se expresó mediante resolución condenando los ataques liderados por Israel, que al momento de cometerlos insistió en que había actuado solo y que Estados Unidos no fue parte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no le había parecido inteligente el ataque de Israel a territorio catarí.

En Samaria, donde el presidente del parlamento estuvo al caer la tarde, les señaló a periodistas dominicanos que el 80 % de las historias que contiene la biblia se encuentran en esta región.

Yossi Dagan, gobernador de la zona y uno de los hombres más amenazados de Israel, acompañó al presidente del parlamento en el recorrido y se describió como muy alegre de poderle mostrar a periodistas dominicanos el principal punto de seguridad de Israel.

“Especialmente después del 7 de octubre, entendemos cuál es la necesidad de estar aquí y de proteger este lugar. Antes que todo, no podemos olvidar que Judea, Samaria y Jerusalén es la tierra de la Biblia. Esta es la base de la justicia para el futuro de Israel y para la seguridad de Israel”, señaló.