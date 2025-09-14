Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Aranceles y el futuro de TikTok: Temas centrales en la reunión de EEUU y China hoy en Madrid

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, llega al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para mantener conversaciones comerciales con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el 14 de septiembre de 2025. (Foto: Thomas COEX / AFP)

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se encuentran desde poco después de las 14.00 hora local (12.00 GMT) en el palacio de Santa Cruz de Madrid para negociar un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok.

Se trata de la cuarta ronda de negociaciones comerciales que mantienen, tras las celebradas en Ginebra, Londres y Estocolmo, y está previsto que se prolongue hasta el 17 de septiembre.

En el palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español, les ha recibido el titular de la cartera, José Manuel Albares.

