Venezuela denuncia que Estados Unidos retuvo un barco pesquero en aguas venezolanas

Venezuela denunció el sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos que Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra en el Caribe.

El viernes, "el buque venezolano 'Carmen Rosa', tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (...) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. La embarcación navegaba "a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana", agregó.