Venezuela denuncia que Estados Unidos retuvo un barco pesquero en aguas venezolanas

Miembros del Cuerpo de Marines de EE. UU., del Escuadrón de Cazas de Ataque 225, trabajan en el Aeropuerto José Aponte de la Torre, antigua Estación Naval Roosevelt Roads, el 13 de septiembre de 2025 en Ceiba, Puerto Rico.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPCaracas, Venezuela

Venezuela denunció el sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos que Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra en el Caribe.

El viernes, "el buque venezolano 'Carmen Rosa', tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (...) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. La embarcación navegaba "a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana", agregó.

