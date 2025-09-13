Rusia coloca en pausa las negociaciones con Ucrania

Rusia declaró el viernes que las negociaciones con Ucrania para poner fin al conflicto están en "pausa", sin fecha fijada para una próxima ronda de conversaciones.

"Los canales de comunicación existen y están bien establecidos. Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de estos canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.

Las conversaciones celebradas en Estambul a principios de este año no permitieron avances reales, salvo un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros de guerra.

El presidente estadounidense Donald Trump, que se ha atribuido el papel de mediador entre Moscú y Kiev, quiere a toda costa poner fin rápidamente a la ofensiva rusa a gran escala lanzada en 2022.

Pero las posiciones de ambas partes parecen por ahora irreconciliables.

Rusia exige la desmilitarización y la rendición de Ucrania, así como la cesión de las regiones ucranianas cuya anexión reclama, aunque no las controla en su totalidad.

Ucrania considera estas condiciones inaceptables y exige garantías de seguridad por parte de sus aliados, ya que está convencida de que Rusia volvería a atacarla incluso en caso de acuerdo de paz.