21 heridos, entre ellos tres de "gravedad", tras explosión por fuga de gas en un bar de Madrid

Al menos 21 personas resultaron heridas este sábado en Madrid, tres de ellas de gravedad, en una explosión que destruyó un bar de la capital española, informaron los servicios de emergencia.

Según los medios de comunicación locales, la explosión se debió a una fuga de gas.

Los bomberos retiraron los escombros del local, situado en el barrio madrileño de Vallecas, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X.

En un video publicado por estos servicios, se ve al techo parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo.

Los servicios de emergencia se llevaron a una víctima en camilla.

Los servicios médicos y de protección civil atendieron a 21 heridos, tres de ellas "graves" y dos "potencialmente graves", dijeron los servicios de emergencia.

Perros rastreadores y drones fueron movilizados para las tareas de desescombro, añadieron.