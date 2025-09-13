Corea del Norte combinará armas nucleares y convencionales para una su nueva política militar

El líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció que el próximo congreso del Partido de los Trabajadores presentará una política que combinará el desarrollo de fuerzas nucleares con la modernización de las armas convencionales, según informaron este sábado medios estatales.

Kim hizo estas declaraciones durante una visita el jueves y viernes a los institutos de armamento blindado y electrónico de la Academia de Ciencias de la Defensa, donde supervisó pruebas de nuevos vehículos blindados, sistemas de protección activa y armas electrónicas, de acuerdo con la agencia estatal KCNA.

El dirigente subrayó la necesidad de seguir "modernizando" las fuerzas convencionales para construir un ejército poderoso, al tiempo que reiteró que el noveno congreso del partido fijará la estrategia de impulsar en paralelo las capacidades nucleares y las convencionales.

Corea del Norte celebrará ese encuentro tras haberlo aprobado en junio durante una reunión plenaria, sin revelar más detalles. El último congreso se realizó en enero de 2021, cuando Pyongyang anunció un ambicioso plan armamentístico que incluía satélites espía y misiles intercontinentales de combustible sólido.

Las declaraciones de Kim refuerzan la expectativa de que el régimen intensifique sus programas de armamento tradicional además de sus capacidades nucleares, en un contexto en el que Corea del Sur mantiene una ventaja en poderío militar convencional.

Durante la inspección, Kim recibió explicaciones sobre el desarrollo de blindajes compuestos y un sistema inteligente de protección activa para vehículos, y presenció pruebas de defensa contra misiles antitanque de distintos tipos. También supervisó un concurso de tiro de unidades de francotiradores, donde insistió en la necesidad de entrenar y expandir estas fuerzas especiales.

El líder norcoreano ha subrayado en meses recientes la prioridad de reemplazar tanques y blindados por modelos avanzados y de intensificar el adiestramiento militar. Este énfasis se produce después de que el régimen enviara unos 15.000 soldados en apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.