Siete mineros quedan atrapados en un socavón ilegal en Colombia

Siete mineros están atrapados a varios metros de profundidad en un socavón ilegal de oro en el suroeste de Colombia debido a un derrumbe, informaron este viernes autoridades.

Socorristas y pobladores del conflictivo municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, buscan con maquinaria entre la tierra a los trabajadores, observó un fotógrafo de la AFP.

Diana Collazos, jefa de la oficina de atención de desastres local, dijo que los mineros quedaron a unos 22 metros de profundidad tras un deslizamiento de tierra.

Con una retroexcavadora, los rescatistas intentan agrandar la entrada al sovacón para facilitar la búsqueda.

Los habitantes del lugar esperan noticias en la superficie, entre ellos Audalida Galarza, tía de uno de los atrapados.

"Que vengan a socorrernos, por favor, hemos pasado" un "dolor inmenso con la esperanza de que hoy pudieran sacar a nuestro muchachos de allá", expresó entre lágrimas, "pero solo se ha avanzado tres o cuatro metros en ese hueco".

Los pobladores dijeron que los primeros informes de la emergencia se conocieron entre las 22H30 y 23H00 locales (03H30-04H00 GMT del viernes).

Cauca es centro de operaciones de rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla FARC.

En esa región, mineros extraen ilegalmente oro muchas veces bajo órdenes de guerrilleros que se financian con este metal y con el tráfico de cocaína.

Los accidentes mineros son recurrentes en Colombia, especialmente en los yacimientos de carbón en el centro del país.

La Procuraduría, un organismo de control estatal, informó en diciembre que en 29 de los 34 departamentos se realiza minería ilegal.

En el país hay 94.000 hectáreas afectadas por esta actividad, en la que en algunos casos se contamina las fuentes de agua con mercurio, de acuerdo con el último balance de la ONU.