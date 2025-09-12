Oficial de ICE mata a tiros a sospechoso que intentó evadir el arresto en Chicago

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos disparó y mató a un sospechoso que intentó evadir el arresto el viernes en un suburbio de Chicago conduciendo su auto hacia los agentes y arrastrando a uno de ellos, dijeron las autoridades.

El tiroteo en las afueras de la ciudad sigue a días de amenazas por parte de la administración Trump de aumentar la aplicación de medidas migratorias en la tercera ciudad más grande del país y a menos de una semana del inicio de una operación denominada "Midway Blitz" por parte de funcionarios federales dirigida a las llamadas políticas de santuario en Chicago e Illinois.

El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado de prensa que el agente intentaba arrestar a un hombre con antecedentes de conducción temeraria que había ingresado al país ilegalmente, pero este se negó a obedecer las órdenes de los agentes y, en su lugar, se dirigió hacia ellos con su vehículo. Un agente de ICE, que fue atropellado y arrastrado por el vehículo, sintió que su vida corría peligro y abrió fuego, según el departamento.

ICE dijo que tanto el oficial como el conductor del tiroteo en el suburbio mayoritariamente hispano de Franklin Park, a unas 18 millas (29 kilómetros) al oeste de Chicago, fueron llevados a un hospital local, donde el sospechoso fue declarado muerto.

“Oramos por la pronta recuperación de nuestro agente del orden público. Cumplió con su entrenamiento, empleó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden público”, declaró la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

El gobernador de Illinois , JB Pritzker, dijo que está al tanto del tiroteo y exigió "un informe completo y factual de lo que sucedió hoy para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas".

Un video del lugar muestra cinta policial y conos de tráfico bloqueando tramos de la calle donde se puede ver a lo lejos un gran camión de reparto de alimentos y un coche gris. Varios vehículos policiales rodeaban la zona.

Los defensores de la inmigración y los funcionarios locales argumentaron que el tiroteo representa cómo la aplicación militarizada de la ley migratoria perjudica a las comunidades y exigieron transparencia y responsabilidad de los agentes de ICE involucrados en el tiroteo en una conferencia de prensa el viernes.

Estaban flanqueados por unas dos docenas de manifestantes que coreaban consignas y tocaban tambores mientras sostenían una pancarta que decía: “Fin a las detenciones, bienvenidos los inmigrantes”.

“La maquinaria de deportación de Trump está fuera de control y opera sin transparencia ni rendición de cuentas, lo que provoca un daño insensato a nuestras comunidades”, dijo Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

La representante de Illinois, Norma Hernández, calificó el tiroteo como una tragedia y condenó los intentos de los funcionarios de ICE de culpar al hombre que murió.

“Estas tácticas han provocado la pérdida de la vida de un miembro de nuestra comunidad”, dijo Hernández. “No es el primero y, lamentablemente, no será el último”.

Mientras tanto, los habitantes de Chicago se han estado preparando para las celebraciones del fin de semana del Día de la Independencia de México, que incluyen desfiles, festivales, fiestas callejeras y caravanas de automóviles, a pesar de la posible represión migratoria.

McLaughlin dijo que “los videos virales en las redes sociales y los activistas que alientan a los inmigrantes ilegales a resistirse a la aplicación de la ley” han hecho que el trabajo de los oficiales de ICE sea más peligroso.