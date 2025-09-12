Nepal nombra nueva primera ministra tras violentas protestas

La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, fue designada para liderar la transición como próxima primera ministra del país después de que las protestas violentas derrocaran al gobierno, informó la oficina del presidente el viernes.

Karki, de 73 años, tomará posesión de su cargo este mismo viernes y se convertirá en la primer mujer en dirigir este país.

La nación himalaya de 30 millones de habitantes se sumió en el caos esta semana después de que las autoridades intentaran reprimir las manifestaciones contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.

Al menos 51 personas murieron durante las protestas, que comenzaron el lunes, dijo la policía el viernes en su último balance.

KP Sharma Oli, de 73 años y líder del Partido Comunista, anunció su dimisión como primer ministro el martes, durante una jornada marcada por los disturbios en la que manifestantes quemaron la sede del Parlamento. Se desconoce su paradero.

"El presidente Ram Chandra Paudel nombrará primera ministra a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki", declaró a AFP el asesor de prensa presidencial Kiran Pokharel.

Pokharel afirmó que "posteriormente se formará un consejo de ministros y se llevarán a cabo otros procesos".

Las protestas también se alimentaron de los problemas económicos que sufre desde hace tiempo Nepal, donde una quinta parte de la población de entre 15 y 24 años está desempleada, según el Banco Mundial, y el PIB per cápita es de solo 1.447 dólares.

El jueves, las autoridades de Nepal dijeron que habían recapturado a más de 200 de los 13.500 reos que se fugaron de las cárceles esta semana, aprovechando el caos de las violentas protestas y la renuncia del primer ministro.

Más de 12.500 prisioneros siguen prófugos, dijo el viernes el portavoz de la policía Binod Ghimire a AFP.