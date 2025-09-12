Los hombres podrán adoptar el apellido de sus esposas tras fallo judicial en Sudáfrica

La Corte Constitucional de Sudáfrica dictaminó este jueves que los hombres podrán adoptar el apellido de sus esposas, tras declarar inconstitucional el artículo de la Ley de Nacimientos y Defunciones del país.

El tribunal, máxima instancia judicial del país, falló a favor de los demandantes, dos parejas de la provincia del Estado Libre (cetro): Jana Jordaan y Henry Van Der Merwe, por un lado; Jess Donnelly-Bornman y Andreas Nicolas Bornman, por otro; quienes solicitaron derogar el artículo de esa ley en marzo pasado.

A Van Der Merwe se le denegó la posibilidad de adoptar el apellido de su esposa, Jordaan, y a Bornman se le negó la posibilidad de combinar su apellido con el de su esposa, Donnelly, según informaron medios locales.

“Este tribunal considera que la discriminación afecta negativamente tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los hombres, se les niega la posibilidad de adoptar el apellido de su esposa si así lo desean”, dijo la jueza del tribunal Leona Theron durante la lectura del fallo.

“En el caso de las mujeres, los efectos de la medida son mucho más insidiosos (...), refuerzan las normas patriarcales de género que prescriben cómo las mujeres pueden expresar su identidad y convierten esta expresión en una norma gubernamental y cultural relacionada con sus esposos”, agregó la jueza.

La Corte explicó que la regulación de los apellidos busca evitar la creación de nuevos que no guarden relación con la familia, pero concluyó que la diferenciación establecida por la ley "no cumple un propósito legítimo", ya que quienes desean cambiar su apellido solo pueden adoptar el ya existente de su cónyuge.

Los demandantes habían logrado previamente la anulación del artículo en el Tribunal Superior, pero solicitaron a la Corte Constitucional que confirmara el fallo.

La Sociedad de Abogados del Estado Libre se unió al caso judicial en apoyo de las dos parejas y argumentó que, al restringir el derecho del hombre a adoptar el apellido de su esposa, la ley perpetuaba estereotipos perjudiciales, ya que negaba a los hombres la opción que tenían las mujeres.