Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Migración 

Advierten impacto de decisión de Tribunal: puertorriqueños van a tener que portar su pasaporte

Ante el fallo del máximo foro judicial federal, que revirtió una orden que paralizaba operativos “indiscriminados” por ICE en Los Ángeles, expertos analizan las posibles repercusiones en los boricuas e intervenciones en la isla

La Corte Suprema estadounidense accedió a la solicitud de la administración de Trump de reanudar las redadas migratorias basadas en el perfilamiento racial y étnico al sur de California, que incluye el intervenir con personas por su raza, que hablan español o están en lugares de trabajo asociados con inmigrantes.

La Corte Suprema estadounidense accedió a la solicitud de la administración de Trump de reanudar las redadas migratorias basadas en el perfilamiento racial y étnico al sur de California, que incluye el intervenir con personas por su raza, que hablan español o están en lugares de trabajo asociados con inmigrantes.El Nuevo Día/ GDA

Avatar del El Nuevo Día | GDA
El Nuevo Día | GDASan Juan, Puerto Rico 

Defensores de derechos civiles advirtieron que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos -que revirtió una orden que paralizó redadas migratorias en Los Ángeles- refuerza que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continúen deteniendo inmigrantes basados en un perfil racial, el idioma que hablan o el lugar dónde trabajan, lo que también podría aumentar las intervenciones contra puertorriqueños por cumplir con esos parámetros.

Noticia en desarrollo...

Avatar El Nuevo Día | GDA

El Nuevo Día | GDA

Ver más

Tags relacionados