Migración
Advierten impacto de decisión de Tribunal: puertorriqueños van a tener que portar su pasaporte
Ante el fallo del máximo foro judicial federal, que revirtió una orden que paralizaba operativos “indiscriminados” por ICE en Los Ángeles, expertos analizan las posibles repercusiones en los boricuas e intervenciones en la isla
Defensores de derechos civiles advirtieron que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos -que revirtió una orden que paralizó redadas migratorias en Los Ángeles- refuerza que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continúen deteniendo inmigrantes basados en un perfil racial, el idioma que hablan o el lugar dónde trabajan, lo que también podría aumentar las intervenciones contra puertorriqueños por cumplir con esos parámetros.
