Advierten impacto de decisión de Tribunal: puertorriqueños van a tener que portar su pasaporte

Defensores de derechos civiles advirtieron que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos -que revirtió una orden que paralizó redadas migratorias en Los Ángeles- refuerza que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continúen deteniendo inmigrantes basados en un perfil racial, el idioma que hablan o el lugar dónde trabajan, lo que también podría aumentar las intervenciones contra puertorriqueños por cumplir con esos parámetros.

Noticia en desarrollo...