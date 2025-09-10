Las protestas en Francia dejaron al menos 250 detenidos, un desafío para el nuevo primer ministro

Los manifestantes bloquearon carreteras, provocaron incendios y enfrentaron ráfagas de gas lacrimógeno de la policía el miércoles en París y en otras partes de Francia, dentro de los esfuerzos de aumentar la presión sobre el presidente, Emmanuel Macron, al intentar darle a su nuevo primer ministro un bautismo de fuego.

El ministerio del Interior anunció 250 arrestos en las primeras horas de la jornada de manifestaciones nacionales contra Macron, los recortes presupuestarios y otras quejas.

Aunque no logró su intención autoproclamada de "bloqueemos todo", el movimiento de protesta que comenzó en línea y ganó impulso durante el verano causó focos de interrupción generalizada, desafiando un despliegue excepcional de 80.000 policías que desmantelaron barricadas y realizaron arrestos rápidamente.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, dijo que un autobús fue incendiado en la ciudad occidental de Rennes. En el suroeste, los daños en cables eléctricos provocados por un incendio detuvieron los servicios de tren en una línea y afectaron al tráfico en otra, dijeron las autoridades francesas de transporte.

Protestas extendidas

Las protestas iniciales parecieron menos intensas que episodios anteriores de disturbios que han sacudido esporádicamente el liderazgo de Macron. Incluyeron meses de manifestaciones nacionales de los llamados chalecos amarillos contra la injusticia económica en 2018-2019.

Tras su reelección en 2022, Macron enfrentó estallidos de indignación por impopulares reformas de las pensiones y disturbios nacionales en 2023 después de que la policía matara a tiros a un adolescente a las afueras de París.

No obstante, las manifestaciones y los enfrentamientos esporádicos con la policía antimotines en París y en otros lugares el miércoles se sumaron a la sensación de crisis que ha vuelto a envolver a Francia tras el último colapso del gobierno el lunes, cuando el primer ministro François Bayrou perdió un voto de confianza parlamentario.

Macron nombró a un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, el martes, y las protestas le presentaron un desafío inmediato.

Grupos de manifestantes intentaron repetidamente bloquear la carretera de circunvalación de París durante la hora punta de la mañana y fueron dispersados por la policía y gas lacrimógeno. En otros lugares de la capital, los manifestantes apilaron contenedores de basura y lanzaron objetos a los agentes de policía. La policía de París informó de 159 arrestos durante la mañana.

Alrededor de 100 personas más fueron detenidas en otras partes de Francia, según el conteo del ministerio del Interior. Los bloqueos de carreteras, las ralentizaciones del tráfico y otras protestas se extendieron ampliamente, desde la ciudad portuaria sureña de Marsella hasta Lille y Caen en el norte, y de Nantes y Rennes en el oeste hasta Grenoble y Lyon en el sureste.

Una nación cansada

Con Francia atrapada en un ciclo prolongado de inestabilidad, donde los gobiernos minoritarios instalados por Macron han pasado de crisis en crisis, el movimiento también contaba con el apoyo de personas que no protestaron.

"Hay mucho cansancio, cansancio compartido, mucha frustración porque las cosas no avanzan", dijo Lila, una trabajadora de oficina en París que pidió que no se publicara su apellido. "Eso, en parte, explica estos bloqueos y esta infelicidad generalizada".

Algunos criticaron las interrupciones.

"Es un poco excesivo", dijo Bertrand Rivard, un contable que se dirigía a una reunión en París. "Vivimos en una democracia y la gente no debería bloquear el país porque el gobierno no toma las decisiones correctas".

Un movimiento espontáneo

El movimiento "Bloquons Tout" (Bloqueemos todo) ganó impulso durante el verano en las redes sociales y en chats cifrados. Su convocatoria a un día de bloqueos, huelgas, boicots, manifestaciones y otros actos de protesta se produjo mientras Bayrou preparaba un enorme recorte del gasto público —en 44.000 millones de euros (51.000 millones de dólares)— para controlar el creciente déficit de Francia y los billones en deudas. También propuso la eliminación de dos días feriados del calendario anual del país, lo cual resultó extremadamente impopular.

Lecornu, el nuevo primer ministro y que anteriormente ejerció como ministro de Defensa, ahora hereda la tarea de abordar las dificultades presupuestarias de Francia, enfrentando la misma inestabilidad política y hostilidad generalizada hacia Macron que contribuyeron a la caída de Bayrou.

Los gobiernos de Macron han estado en terreno particularmente inestable desde que disolvió la Asamblea Nacional el año pasado, desencadenando una elección legislativa adelantada que llenó la cámara baja del parlamento con opositores al presidente francés.

El movimiento "Bloqueemos todo" creció de manera viral sin un liderazgo claramente identificado y con una amplia gama de demanda, muchas contra los recortes presupuestarios, la desigualdad más amplia y el propio Macron.

Retailleau, un conservador que se alió con el partido centrista de Macron para servir como ministro del Interior en el gobierno de Bayrou y ahora ejerce un rol interino hasta que Lecornu forme su gabinete, alegó el miércoles que los radicales de izquierda han secuestrado el movimiento de protesta, aunque aparentemente tiene un amplio rango de seguidores. Las apelaciones a la no violencia acompañaron sus convocatorias de protestas en internet.

Retailleau alegó que los políticos electos que han respaldado el movimiento están intentando "crear un clima de insurrección en Francia" y dijo que algunos manifestantes parecían decididos a enfrentarse a la policía.

"Tenemos, de hecho, pequeños grupos que son experimentados, móviles, a menudo con máscaras y capuchas, vestidos de negro, que en realidad son los signos reconocidos, el ADN, de (...) movimientos de extrema izquierda y ultraizquierda", dijo Retailleau.

La espontaneidad de "Bloqueemos todo" recuerda al movimiento de los "Chalecos amarillos". Ese movimiento comenzó con trabajadores acampando en las rotondas para protestar por un aumento en los impuestos al combustible, ataviados con chalecos de alta visibilidad. Rápidamente se extendió a personas de diversas corrientes políticas, regiones, estratos sociales y generaciones enojadas por la injusticia económica y el liderazgo de Macron.