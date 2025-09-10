Danilo recibe informe de Diálogos sobre Crisis Haitiana; dice ojalá sea provechoso para el país

Tras más meses de reuniones continuas, el Consejo Económico Social (CES) logró este miércoles entregar al expresidente de la República Danilo Medina el informe final que contiene los consensos alcanzado durante el "Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana".

El presidente del CES, Rafael Toribio, visitó la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) donde fue recibido por el exmandatario Medina, quien estuvo acompañado del secretario general de la organización opositora, Johnny Pujols, y otros dirigentes políticos.

Al recibir el documento, Medina consideró que este podría ser una "carta de ruta" para el presidente Luis Abinader al momento de decidir acciones gubernamentales dirigidas a impactar en la población residente en los alrededores de la línea divisoria con el vecino país.

Además, entiende que las observaciones realizadas por los diversos sectores políticos y empresariales servirían para administrar las relaciones “difíciles y complicadas” registradas durante los últimos años entre ambos países.

Medina recordó que las 26 líneas de acción y 151 propuestas establecidas en el dosier no representan una obligatoriedad para el presidente Luis Abinader, debido a que es quien decide finalmente la política internacional del país.

“Sabemos que tendrá que hacerlo en la medida en que las condiciones le permitan ir aplicándolas”, dijo.

No obstante, reiteró su respaldo a las observaciones realizadas desde el pasado 4 de junio en las mesas técnicas encabezadas por el CES, indicando que respetar los resultados de los diálogos es parte de los compromisos acordados.

“Ojalá que pueda ser provechoso para el país y que el presidente (Luis Abinader) le pueda sacar los beneficios que se requieren. Así que muchas gracias por el trabajo y nos reiteramos a la disposición de cualquier cosa de lo que esté contenido en el documento que nosotros podamos repartir en el futuro”, concluyó diciendo Medina.

Mientras que el presidente del CES aseguró que los esfuerzos destinados por el presidente Abinader, junto a los exmandatarios de la República Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Medina, encaminan al país hacia un nuevo estilo de gobernanza basado en la interlocución constructiva.

“Es posible explorar más experiencias de diálogos relevantes e imprescindibles sobre temas clave para nuestra nación, el CES queda a disposición para seguir contribuyendo incondicionalmente al engrandecimiento de la República Dominicana”, manifestó Toribio en el encuentro donde también participaron representantes laboralistas y empresariales del país.

Faltan entregas

El presidente Abinader fue el primero en recibir el informe, luego de que Toribio hiciera la entrega ayer durante un acto realizado en el Palacio Nacional. El contenido será publicado a partir del próximo martes para facilitar su acceso a la sociedad, después de que sea entregado a los exmandatarios Hipólito Mejía y Leonel Fernández.