Aumentan a 35 los muertos y más de 130 los heridos en los bombardeos israelíes sobre Yemen

Las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes en Yemen han informado de que han aumentado a 35 los muertos y 131 los heridos por la nueva oleada de bombardeos lanzados por el Ejército de Israel sobre varios puntos del país, incluida la capital, Saná.

El Ministerio de Sanidad ha precisado que 28 personas han fallecido y 113 más han resultado heridas en los bombardeos israelíes contra Saná, mientras que siete ciudadanos han muerto y otros 18 han resultado heridos en ataques contra la gobernación de Yauf, en el noroeste de Yemen.

No obstante, ha indicado que los servicios de emergencias continúan buscando víctimas y extinguiendo las llamas, según reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en su canal de Telegram.

Además, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, que había confirmado la activación de los sistemas de defensa antiaérea para interceptar los proyectiles de Israel, ha asegurado que entre los objetivos israelíes están las sedes de dos periódicos. "Hubo muertos y heridos entre los periodistas, tanto hombres como mujeres, así como civiles", ha indicado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha asegurado que Israel "pagará un alto precio por su continua agresión contra Yemen", la última de ellas dirigida contra "numerosos objetivos civiles" y que "ha causado la muerte de decenas de ciudadanos", y ha denunciado que "atacar a civiles constituye una flagrante violación del derecho internacional".

La cartera diplomática ha elogiado a las defensas aéreas "por enfrentarse a la aeronave sionista que ha atacado al pueblo yemení, señalando que la brutal agresión" se suma "a la larga historia de derramamiento de sangre y destrucción" de las autoridades israelíes. Además, ha criticado "el vergonzoso silencio de la comunidad internacional", que ha "alentado" a Israel.

ISRAEL ALEGA ATAQUES CONTRA OBJETIVOS MILITARES

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los aviones militares han disparado contra "objetivos militares del régimen terrorista hutí" tanto en Saná como en Yauf. Dentro de los objetivos atacados, el Ejército israelí ha incluido la sede de un departamento de información, varias bases militares y un almacén de combustible.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que seguirá bombardeando a los hutíes en caso de que estos prosigan con sus ataques, y ha recordado que a finales de agosto mataron a la mayoría del gabinete de la insurgencia.

"Hace varios días eliminamos a la mayoría de los miembros del gobierno terrorista hutí. En respuesta, dispararon (proyectiles) contra el Aeropuerto Ramon. Esto no debilitó nuestra determinación: hoy atacamos sus instalaciones terroristas -con un gran número de terroristas- de nuevo desde el aire. Seguiremos atacando, alcanzaremos a quien nos ataque", ha dicho durante una ceremonia.

El 24 de agosto, las fuerzas israelíes bombardearon, entre otros objetivos, el Palacio Presidencial yemení, en respuesta a los reiterados ataques de la insurgencia. Los hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen desde 2015, han lanzado misiles y drones contra Israel a raíz de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

En esta ocasión, las FDI también han dicho responder a los últimos ataques lanzados contra Israel, al tiempo que han vuelto a acusar a Irán de manejar política y económicamente a los hutíes para perjudicar a Israel y a sus socios internacionales. Así, han prometido seguir actuando "con contundencia".

