Seis muertos en un ataque a tiros en Jerusalén Este

Dos palestinos abrieron fuego el lunes en una estación de autobuses de Jerusalén Este y mataron a seis personas, informaron las autoridades israelíes, en uno de los ataques más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en Gaza.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Los dos atacantes murieron, según la policía.

"Terroristas palestinos asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un inmigrante recién llegado de España", declaró el canciller israelí, Gideon Saar.

"Sánchez y sus perversos ministros, que justificaron la masacre del 7 de octubre, decidieron hace tiempo ponerse del lado de Hamás y en contra de Israel. ¡Qué vergüenza!", acusó, en referencia a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra Israel para "poner detener el genocidio en Gaza".

Según Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, un hombre de unos cincuenta años y tres hombres de unos treinta años murieron en el acto. Más tarde, los hospitales de la ciudad anunciaron la muerte de una mujer y otro hombre.

Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las víctimas, que eran judíos ultraortodoxos.

El Magen David Adom indicó que hay ocho heridos, cinco de ellos graves.

La policía declaró que "un agente de seguridad y un civil (...) reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes".

"Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes", contó el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado de los servicios de emergencia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desplazó al lugar tras una reunión con los responsables de los servicios de seguridad.

"Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes", declaró.

El presidente Isaac Herzog señaló en X que "este ataque horrible nos recuerda que estamos luchando contra el mal absoluto".

El movimiento islamista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, se felicitó del ataque pero no lo reivindicó.

"Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo", indicó en un comunicado.

Francia, Alemania y la Unión Europea condenaron el ataque.

El ejército israelí declaró que sus fuerzas "están buscando a sospechosos" en la zona del ataque y rodeaban pueblos palestinos en la región de Ramala, en Cisjordania ocupada.