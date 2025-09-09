Ejército israelí ordena evacuar Gaza antes de campaña militar ampliada

El Ejército israelí instó el martes por la mañana a evacuar por completo la Ciudad de Gaza, antes de una operación militar ampliada prevista en la ciudad en el norte de Gaza, donde cientos de miles de personas sufren condiciones de hambruna.

Esta es la primera advertencia para una evacuación completa de la ciudad en esta ronda de combates. El ejército había advertido antes a secciones específicas de la Ciudad de Gaza que evacuaran antes de operaciones o ataques concentrados.

Un hombre sostiene uno de los panfletos lanzados por el ejército israelí sobre la ciudad de Gaza, instando a la evacuación hacia el sur, a al-Mawasi, el 9 de septiembre de 2025. AFP

Reporteros de Associated Press vieron más autos y camiones que en días anteriores pasando del norte al sur de Gaza el martes, cargados con suministros y personas, pero no una evacuación generalizada.

Israel dice que ha destruido varias torres en la Ciudad de Gaza

Israel dijo que ha demolido 50 edificios de gran altura en Gaza en los últimos dos días, y acusó a Hamás de utilizarlos para infraestructura militar. El lunes, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la demolición de los edificios de gran altura es "sólo la introducción, sólo el comienzo de la operación principal intensiva: la incursión terrestre de nuestras fuerzas".

Trabajadores de emergencia rescataron a dos sobrevivientes y recuperaron dos cuerpos de uno de los edificios demolidos el martes por la tarde, según la defensa civil, parte del Ministerio del Interior controlado por Hamás.

La defensa civil dijo que otros permanecen atrapados bajo los escombros y que los rescatistas no han podido llegar hasta ellos debido a la falta de equipo.

Las demoliciones forman parte de la intensificación de la ofensiva israelí para tomar el control de lo que describe como el último bastión restante de Hamás. Israel ha instado a los palestinos a huir de partes de la Ciudad de Gaza hacia una zona humanitaria designada en el sur del territorio.

Seis muertos en un ataque a tiros en Jerusalén Este Lea también

A pesar de las advertencias, pocos palestinos se han marchado

Las advertencias del martes fueron las más extendidas en la actual ronda de combates, aunque las advertencias previas de Israel para abandonar barrios específicos han tenido poco impacto en una población agotada por múltiples desplazamientos y que no tiene claro si moverse al sur de Gaza será realmente más seguro.

Hay alrededor de 1 millón de palestinos en el área del norte de Gaza alrededor de la Ciudad de Gaza, según tanto el ejército israelí como las Naciones Unidas, alrededor de la mitad de la población de Gaza de 2,1 millones. Al 7 de septiembre, una coalición de grupos humanitarios que rastrean el movimiento en el norte de Gaza registró 50.000 movimientos de personas huyendo hacia el sur. Un número similar eran personas moviéndose dentro del norte de Gaza.

Los datos de la coalición, llamada Cluster de Gestión de Sitios, rastrean el movimiento a partir de relatos de testigos, publicaciones en redes sociales e información de socios en el terreno, porque el acceso al norte de Gaza está restringido.

El coronel Avichay Adraee, portavoz militar, advirtió la semana pasada que la evacuación de la Ciudad de Gaza era "inevitable", diciendo que las familias que se trasladaran hacia el sur recibirían asistencia humanitaria. Pero los grupos de ayuda advirtieron que había poca infraestructura para apoyarles.

Palestinos y rehenes sobrevivientes protestan contra la operación israelí

Docenas de palestinos, incluidos médicos y personal médico, participaron en una protesta en la Ciudad de Gaza el martes que rechazó las advertencias israelíes.

"Nunca dejaremos nuestra tierra... los trabajadores de la salud no se irán y estamos pidiendo protección", dijo el doctor Muneer al-Boursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza.

El doctor Rami Mhanna, director gerente del Hospital Shifa, dijo que aunque la situación en la Ciudad de Gaza era tensa, la instalación aún opera y recibe pacientes.

"Hasta ahora, las cosas son como de costumbre", dijo a Associated Press, después de la advertencia de evacuación. "Pero el ambiente es tenso y hay una gran presión psicológica sobre el personal y los pacientes".

Dijo que no notó desplazamiento en y alrededor del hospital.

En Jerusalén, familias de rehenes y antiguos cautivos en Gaza suplicaron a los legisladores israelíes que detuvieran la ofensiva en la Ciudad de Gaza.

"Fui cautivo de Hamás durante 498 días y fui liberado en un acuerdo en febrero", dijo Iair Horn, cuyo hermano, Eitan, sigue en cautiverio, al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset. "Si fui liberado a través de un acuerdo, entonces aparentemente esa es la manera correcta de liberar al resto de los rehenes que quedan".

La ONU dice que cuesta al menos 1.000 dólares evacuar al sur de Gaza

La agencia humanitaria de las Naciones Unidas dijo que muchas familias no pueden evacuar aunque quieran, porque los sitios de desplazamiento están superpoblados y porque mudarse al sur de Gaza puede costar más de 1.000 dólares en transporte y otros gastos, un costo prohibitivo para muchos.

Una iniciativa de la ONU para llevar refugios temporales a Gaza dijo que más de 86.000 tiendas de campaña y otros suministros aún esperaban autorización para entrar a Gaza la semana pasada.

La agencia de la ONU que supervisa a los refugiados palestinos dijo el martes que los ataques israelíes a torres residenciales en la Ciudad de Gaza habían desplazado a docenas de familias, dejando a muchas de ellas "en las calles sin refugio ni necesidades básicas".

COGAT, el organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria a Gaza, dijo que 1.500 camiones de ayuda humanitaria, principalmente con alimentos, entraron a Gaza la semana pasada, y hay planes para traer 100.000 tiendas de campaña en las próximas semanas, muchas de las cuales están actualmente esperando en Jordania. Las tiendas necesitaban adaptarse para cambiar postes de metal, que según el COGAT se reutilizaron en cohetes usados por milicianos, por postes de plástico.

La guerra en Gaza se desató cuando milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles israelíes. Cuarenta y ocho rehenes siguen dentro de Gaza, y se cree que unos 20 sigue vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 64.522 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes. Dice que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. Grandes partes de las principales ciudades han sido completamente destruidas y alrededor del 90% de la población de unos 2 millones de palestinos ha sido desplazada.

Dos adolescentes palestinos muertos en Cisjordania

Dos niños palestinos de 14 años fueron asesinados en Cisjordania ocupada por Israel el lunes, según el Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala.

El ejército israelí dijo que el incidente ocurrió en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, donde varias personas se acercaron a soldados israelíes de una manera que "representaba una amenaza". El área estaba bajo control militar y la entrada estaba prohibida en ese momento, dijo el ejército, sin proporcionar más información.

Ahmad Majarmeh, un residente de Yenín, dijo que los soldados israelíes comenzaron a disparar "aleatoriamente" a un grupo de personas que había ido a recoger pertenencias de sus hogares, de los cuales se vieron obligados a salir hace meses. Majarmeh dijo que su sobrino, Islam Majarmeh, fue una de las dos personas abatidas por los disparos, que estaban al final del grupo.

También en Cisjordania, continuaba una investigación israelí sobre dos palestinos que abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén el lunes, matando a seis personas. Fue el ataque más mortífero contra civiles en Israel en casi un año.

El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció el martes que impuso sanciones a los familiares y residentes de las ciudades de donde son originarios los dos atacantes, ordenará la demolición de todos los edificios construidos sin permisos y canceló 750 visas de trabajo para los residentes de la ciudad.