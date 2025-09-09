Diez muertes en un accidente entre autobús y ferrocarril

Al menos diez personas murieron y 41 resultaron heridas en un choque entre un ferrocarril que transportaba mercancías y un autobús de pasajeros al noroeste de la capital mexicana, informaron el lunes autoridades estatales.

El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio Atlacomulco, a unos 130 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, donde un tren de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), una de las mayores empresas del sector, impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, indicó en su cuenta de X Protección Civil del Estado de México.

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona, informó a la televisora local Milenio el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández.

En un vídeo difundido en las redes sociales, que aún no ha sido confirmado por las autoridades, se observa el momento en que el ferrocarril colisiona con el autobús cuando pasaba por la línea ferroviaria y queda partido a un lado de la vía.

Al lamentar el hecho, la empresa ferroviaria, con sede en la ciudad canadiense de Calgary, expresó en un comunicado que se encuentra en el lugar del accidente colaborando con las autoridades para aportar toda la información necesaria para los peritajes. Asimismo, hizo un llamado a la población a respetar las señales viales y cumplir con la orden de alto en los cruces de ferrocarriles para evitar accidentes.

Rebeca Miranda, hermana de una mujer que resultó herida en el accidente, se quejó de la falta de información de parte de las autoridades.

A unos metros del lugar del accidente estaba Miguel Sánchez, un empleado de una estación de gasolina de 33 años, quien relató a The Associated Press que antes de la colisión eschuchó el claxón del ferrocarril cuando se acercaba al cruce y poco después el fuerte estruendo que generó el choque con el autobús.

“Escuchamos pues un golpe, no, pensamos que era un carro, pues así, pero nunca pensamos que era de pasajeros con tanta gente”, indicó Sánchez, y agregó que tiempo después comenzaron a llegar las ambulancias para atender a las víctimas.

Hasta el momento no se ha informado qué causó el choque, que está bajo investigación.

En agosto se registró otro accidente similar cuando una locomotora de Ferromex, la mayor empresa privada del sector, chocó con varios vehículos en una localidad del estado central de Guanajuato. En ese accidente murieron seis personas.

Según el más reciente informe de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México publicado este mes, los siniestros en pasos a nivel son los más habituales y no han dejado de crecer en los últimos años. En 2024 hubo 800, frente a los 602 registrados en 2020. Durante el primer trimestre de este año se registraron 188 accidentes en cruces a nivel. El informe no detalla cuántas víctimas hubo en esos hechos.