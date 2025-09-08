Israel lanza bombardeos en Latakia, Homs y Palmira

Israel bombardeó este lunes las inmediaciones de la ciudad costera de Latakia y las ciudades de Homs y Palmira, en el centro de Siria, informó la agencia oficial Sana.

Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) informó que "el bombardeo israelí cerca de Homs apunto contra una unidad militar al sur de la ciudad", y el que se llevó a cabo cerca de Latakia, a "un cuartel militar".

Desde que una coalición de rebeldes islamistas derrocó al régimen de Bashar al Asad en diciembre de 2024, Israel ha llevado a cabo cientos de bombardeos en Siria, alegando que quiere impedir que el arsenal caiga en manos de las nuevas autoridades islamistas, con las cuales entabló conversaciones no obstante.

A finales de agosto, el ejército israelí llevó a cabo una operación aérea en un sector al sur de Damasco que había bombardeado previamente, según un medio sirio estatal.

Israel no confirmó esa operación pero su ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que las fuerzas israelíes operaban "día y noche" donde fuera necesario por la seguridad del país.

A principios de septiembre, Sana había indicado que soldados israelíes apresaron a siete personas durante una operación de "infiltración" en el sur de Siria.

Después de la caída de Al Asad, el ejército israelí penetró en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, en el límite con la parte de la meseta siria ocupada por Israel, y sus fuerzas suelen efectuar incursiones en el sur de Siria, donde ocupan algunas posiciones.

Siria e Israel están oficialmente en estado de guerra desde 1948. Pero participante en negociaciones, con la mediación de Estados Unidos, para