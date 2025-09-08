Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Una luna llena, también conocida como "Luna de Sangre"

Una luna llena, también conocida como "Luna de Sangre", se muestra junto a una farola decorativa en el cielo de Jalandhar el 7 de septiembre de 2025. Los astrónomos tuvieron la oportunidad de ver una "Luna de Sangre" la noche del 7 de septiembre durante un eclipse lunar total visible en Asia y en gran parte de Europa y África. (Foto de Shammi MEHRA / AFP)AFP

En imágenes 

Así se vio la "luna de sangre" durante el eclipse total lunar del domingo

Los apasionados de la astronomía pudieron observar la noche del domingo una "luna de sangre" durante un eclipse lunar total visible sobre todo en Asia y Oceanía, pero también parcialmente en Europa y África.

Agencia AFP, Agencia APParís, Francia
La luna llena se pone detrás del monte Gerizim, como se ve desde Nablus, en la Cisjordania ocupada, a primera hora del 8 de septiembre de 2025. (Foto de Jaafar ASHTIYEH / AFP)

La luna llena se alza tras la escultura de un carro en la Plaza del Palacio

La luna llena se alza tras la escultura de un carro en la Plaza del Palacio, para un eclipse lunar total en San Petersburgo, Rusia, el domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Un eclipse lunar total (luna de sangre) visible sobre Liverpool

Un eclipse lunar total (luna de sangre) visible sobre Liverpool, Inglaterra, el domingo 7 de septiembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)

Se observa un eclipse lunar parcial sobre el Puente Flotante

Se observa un eclipse lunar parcial sobre el Puente Flotante mientras la gente disfruta de una cálida tarde de otoño en el parque Zaryadye de Moscú, el domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko)

Un eclipse lunar parcial se observa en Bagdad

Un eclipse lunar parcial se observa en Bagdad, Irak, el domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

Los espectadores observan el eclipse lunar total

Los espectadores observan el eclipse lunar total, también conocido como luna de sangre, desde un banco de un parque en Leipzig, Alemania, el domingo 7 de septiembre de 2025. (Jan Woitas/dpa vía AP)

La gente observa el brillo de la luna durante un eclipse lunar total

La gente observa el brillo de la luna durante un eclipse lunar total sobre la aldea de Kfardebian, al noreste de Beirut, Líbano, el domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto AP/Bilal Hussein)

