Así se vio la "luna de sangre" durante el eclipse total lunar del domingo

Una luna llena, también conocida como "Luna de Sangre", se muestra junto a una farola decorativa en el cielo de Jalandhar el 7 de septiembre de 2025. Los astrónomos tuvieron la oportunidad de ver una "Luna de Sangre" la noche del 7 de septiembre durante un eclipse lunar total visible en Asia y en gran parte de Europa y África. (Foto de Shammi MEHRA / AFP)AFP