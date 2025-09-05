EEUU dice que enviará aviones caza a Puerto Rico para combatir narcotráfico

Estados Unidos enviará diez cazas F-35 a Puerto Rico como parte de las operaciones antidroga en el Caribe, dijeron a la AFP el viernes fuentes cercanas al asunto.

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela. El Pentágono dijo que dos aviones militares venezolanos se acercaron peligrosamente a un buque estadounidense el jueves.