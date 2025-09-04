Emiratos Árabes Unidos advierten contra anexión israelí de Cisjordania

Los Emiratos Árabes Unidos advirtieron el miércoles que cualquier acción israelí para anexar Cisjordania ocupada sería una “línea roja”, sin especificar su posible impacto en el histórico acuerdo de normalización de relaciones entre los dos países.

La advertencia se produjo mientras Israel avanzaba con las etapas iniciales de su más reciente gran ofensiva en la Ciudad de Gaza, afectada por la hambruna. Los ataques que Israel realizó en todo el enclave la noche del martes y las primeras horas del miércoles provocaron la muerte de al menos 31 personas, según hospitales locales.

Muchos israelíes participaron en manifestaciones a escala nacional para protestar por la convocatoria de 60.,00 reservistas para la operación ampliada, que ha provocado una condena global y ha dejado al país cada vez más aislado.

Los manifestantes acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de prolongar la guerra con fines políticos, en lugar de alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hamás que liberaría a los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que dio inicio a la guerra.

“Tenemos que emprender una acción extrema para que alguien recuerde. Jamás ha ocurrido algo así, que un Estado abandone a sus ciudadanos”, declaró a Kan, la emisora pública israelí, Yael Kuperman, una manifestante, cerca del Knéset.

Una advertencia poco común de los Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos fueron la fuerza impulsora detrás de los Acuerdos de Abraham de 2020, negociados por el presidente estadounidense Donald Trump, en los que ellos y otros tres países árabes establecieron lazos con Israel. Trump ha dicho que espera expandir los acuerdos en su segundo mandato, posiblemente para incluir a la potencia regional de Arabia Saudita.

Anwar Gargash, un alto diplomático emiratí, escribió en X que “la anexión es una línea roja”.

Vinculó a una historia del Times of Israel que citaba a la diplomática emiratí Lana Nusseibeh, quien afirmó que la anexión “socavaría gravemente la visión y el espíritu de los Acuerdos (de Abraham), acabaría con la búsqueda de la integración regional y alteraría el consenso ampliamente compartido sobre cuál debería ser la trayectoria de este conflicto: dos estados viviendo uno al lado del otro en paz, prosperidad y seguridad”.

Ninguno de los diplomáticos dijo específicamente que Abu Dhabi se retiraría del acuerdo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí no respondió a preguntas en busca de aclaración.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos quieren que los tres territorios formen su futuro estado. El gobierno actual de Israel se opone firmemente a la creación de un estado palestino y apoya la futura anexión de gran parte de Cisjordania.

Los palestinos y gran parte de la comunidad internacional dicen que eso impediría una solución de dos estados, que se considera ampliamente a nivel internacional como la única forma de resolver el conflicto.

El Consejo de Cooperación del Golfo, un bloque de seis miembros del que los Emiratos forman parte, emitió el miércoles su propia declaración en la que califica las propuestas de anexar Cisjordania como “peligrosas”.

Los palestinos enfrentan más desplazamientos mientras continúan los ataques

Los ataques israelíes en la Ciudad de Gaza mataron al menos a 15 personas, entre ellas, dos niños y cuatro mujeres, según el Hospital Shifa y el Hospital Al-Quds, donde se trasladaron los cuerpos. Otras 16 personas murieron en el sur de Gaza, incluidas 10 que buscaban ayuda humanitaria, según el Hospital Nasser.

Israel dice que solo ataca a militantes y toma medidas para proteger a los civiles. Culpa a Hamás por las muertes de civiles porque los combatientes operan en áreas densamente pobladas.

Israel afirma que la Ciudad de Gaza, la ciudad palestina más grande de la franja sitiada y de Cisjordania ocupada, sigue siendo un bastión de Hamás sobre lo que, según autoridades militares, es una vasta red de túneles, incluso después de varias incursiones importantes en la guerra.

Israel ha intensificado los ataques aéreos y terrestres en las afueras de la Ciudad de Gaza, particularmente en los barrios occidentales donde la gente está siendo empujada a huir hacia la costa, según grupos humanitarios que coordinan la asistencia para los desplazados.

Site Management Cluster, uno de esos grupos, declaró el miércoles que las familias estaban atrapadas por el alto costo de mudarse, los obstáculos logísticos y la falta de lugares a donde ir.

“Los palestinos también son reacios a moverse debido al miedo de no poder regresar o al agotamiento por desplazamientos repetidos”, señaló.

Crece el número de muertos por la guerra y el hambre

Las amenazas paralelas de combates y hambruna, dicen palestinos y trabajadores humanitarios, se vuelven más agudas para las familias en la Ciudad de Gaza, muchas de las cuales han sido desplazadas múltiples veces durante la guerra de casi dos años.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló el miércoles que cinco adultos y un niño murieron de desnutrición en el último día, elevando el total de muertes a 367, incluidos 131 niños durante toda la guerra.

El ministerio informó el martes que, desde el inicio de la guerra, 63,633 palestinos han fallecido por fuego israelí, entre ellos, más de 2,300 que buscaban ayuda. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás pero es atendido por profesionales médicos, no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo, pero dice que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

bajas de guerra

Agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que las cifras del ministerio son la estimación más confiable de las bajas de guerra. Israel no lo considera así y rechaza que las cifras sean tan altas, pero no ha proporcionado su propio conteo.

Combatientes liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre y tomaron a 251 personas como rehenes. Cuarenta y ocho todavía están retenidos en Gaza, y se cree que alrededor de 20 de ellos están vivos, después de que la mayoría de los demás fueran devueltos en ceses al fuego u otros acuerdos.

En una carta enviada cuando los miembros del Parlamento retomaron sus labores en Reino Unido, tres organizaciones no gubernamentales destacaron cómo más de 3,700 palestinos murieron durante el receso parlamentario de verano.

Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y Ayuda Médica para los Palestinos acusaron a Israel de genocidio, un cargo que Israel rechaza categóricamente. Las organizaciones exigieron que el gobierno británico tomara medidas, señalando la hambruna, el colapso del sistema de salud y el asesinato de Mariam Dagga, una periodista visual que trabajó para The Associated Press y Médicos Sin Fronteras.

“Esto no es meramente una crisis humanitaria, es una catástrofe de derechos humanos completa y provocada por el hombre”, dice el comunicado. “Las expresiones de ‘profunda preocupación’ no son suficientes”.