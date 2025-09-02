Xi y Putin reafirman lazos de “viejos amigos” ante los desafíos de EE.UU.

El líder chino Xi Jinping recibió al presidente ruso Vladimir Putin como un "viejo amigo" mientras ambos mantenían una serie de reuniones el martes en un momento en que sus países afrontan desafíos superpuestos y diferentes por parte de Estados Unidos.

Las relaciones entre China y Rusia se han profundizado en los últimos años, en particular tras la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022. El enfoque poco ortodoxo del presidente estadounidense Donald Trump hacia la guerra ha añadido un giro a la relación, pero no parece haberla cambiado fundamentalmente.

Putin se dirigió a Xi como “querido amigo” y dijo que los vínculos de Moscú con Pekín están “en un nivel sin precedentes”.

En una muestra de la importancia que China otorga a la relación, su reunión formal fue seguida por un té con los principales asesores en Zhongnanhai, el complejo amurallado que es el centro del poder en China, con residencias y oficinas para sus principales líderes.

China anunció después de las conversaciones que comenzaría a ofrecer acceso sin visado durante 30 días a los viajeros rusos a partir de finales de este mes.

Las conversaciones se producen el día después de que ambos asistieran a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en la cercana ciudad china de Tianjin, y el día antes de un gran desfile militar chino en Beijing para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Soviética fue neutral durante gran parte de la guerra en Asia, pero brindó asistencia a China en combates anteriores contra las fuerzas japonesas invasoras en la década de 1930. También declaró la guerra a Japón en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y envió tropas a través de la frontera hacia el noreste de China ocupado por Japón.

“Siempre estuvimos juntos entonces y seguimos juntos ahora”, afirmó Putin.

China dice que es neutral en la guerra de Ucrania, pero ha proporcionado un salvavidas económico a Rusia al continuar el comercio a pesar de las sanciones occidentales.

Se firmó un memorando para construir otro gasoducto natural a China, dijo el director general de Gazprom, Alexei Miller, en Beijing, según la agencia de noticias rusa Interfax.

La compañía de gas estatal rusa también firmó acuerdos con una compañía energética estatal china para aumentar las entregas a través de las rutas existentes, dijo la agencia de noticias.

Estados Unidos y la Unión Europea también han impuesto sanciones a empresas chinas que, según afirman, han apoyado a la industria militar rusa.

“China y Rusia enfrentan el mismo problema y deben trabajar juntas para hacer frente a la presión de Estados Unidos”, afirmó Li Xin, director del Instituto de Estudios Europeos y Asiáticos de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de Shanghái.

China también es uno de los principales objetivos de los impuestos a las importaciones impuestos por Trump, aunque el país se ha retractado de lo que era una creciente guerra arancelaria y su administración ha iniciado negociaciones con Pekín sobre un acuerdo comercial.

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, compuesta por 10 miembros, reunió a Xi y Putin con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien mantuvo conversaciones por separado con ambos líderes al margen de la reunión de Tianjin.

Los elevados aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a India y el tono proveniente de la Casa Blanca han acercado a Nueva Delhi a China y Rusia, aunque Modi no asistirá al desfile militar de China.

Xi ha intentado posicionar a China como líder de los países que se sienten desfavorecidos por el orden dominado por Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En la cumbre de Cooperación de Shanghai y nuevamente en sus reuniones con Putin, propuso una iniciativa para construir “un sistema de gobernanza global más justo y equitativo”.

China no quiere cambiar el orden global sino cambiarlo para que sirva mejor a sus intereses, dijo Li.

“China y Rusia aún no tienen el poder de cambiar el orden mundial, pero están constantemente impulsando reformas que les benefician”, afirmó.

Putin y Xi mantuvieron una reunión tripartita con el presidente mongol, Khurelsukh Ukhnaa, antes de sus conversaciones. Su país, sin litoral y con abundantes praderas y recursos minerales, se encuentra entre los dos gigantes.

Putin dijo en sus palabras de apertura que los tres países son buenos vecinos, con un interés compartido en desarrollar lazos.

En 2024, Putin realizó una visita oficial a Mongolia, donde el gobierno ignoró los pedidos de arresto por una orden de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra derivados de la invasión de Ucrania.