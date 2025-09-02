Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Trump acusa a Xi, Kim y Putin de conspirar contra EEUU en reunión en Pekín

"Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", añadió Trump en su mensaje.

El residente de Rusia, Vladimir Putin, camina con el presidente de China, Xi Jinping, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, antes de un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza de Tiananmén de Pekín el 3 de septiembre de 2025.

Agencia AFPBeijing, China

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó el martes a los líderes de China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra Estados Unidos, mientras estaban reunidos en Pekín en el marco de un enorme desfile militar.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración", escribió Trump en su red Truth Social, al tiempo que el líder norcoreano Kim Jong Un y el ruso Vladimir Putin flanqueaban a Xi Jinping en el desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

"Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", añadió Trump en su mensaje.

