Tormenta tropical Kiko se forma cerca de las costas de México

La tormenta tropical Kiko se desarrolló el domingo temprano y está prevista a convertirse en huracán más adelante esta semana

Foto satelital de la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Kiko el 31 de agosto del 2025. (NOAA via AP)AP

MIAMI

Una nueva tormenta tropical se formó el domingo en el océano Pacífico oriental, a más de 1.000 kilómetros (millas) de la costa de México. No hay amenaza inmediata para tierra firme.

La tormenta tropical Kiko se desarrolló el domingo temprano y está prevista a convertirse en huracán más adelante esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. El centro de huracanes no emitió ninguna vigilancia o advertencia costera.

"Se espera un fortalecimiento durante los próximos días, y se pronostica que el sistema se convierta en huracán para el martes", afirmó el centro de huracanes.

El centro de la tormenta se encontraba a unos 1.760 kilómetros (1.090 millas) al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 65 km/h (40 mph). Se mueve hacia el oeste a una velocidad de 15 km/h (9 mph).

Las tormentas tropicales tienen velocidades de viento de entre aproximadamente 63 y 73 km/h (entre 39 y 73 mph). Se convierte en huracán cuando la velocidad del viento alcanza aproximadamente 119 km/h (74 mph).

