Ciudad del Vaticano

El papa expresa su solidaridad tras el terremoto en Afganistán, con más de 800 muertos

El papa ofreció oraciones "por las almas de los fallecidos, por los heridos y por los que aún permanecen desaparecidos, y encomienda al Todopoderoso a todos los afectados en este desastre".

Trabajadores de defensa civil, vecinos y soldados en Afganistán

Trabajadores de defensa civil, vecinos y soldados se preparan para evacuar a personas heridas en un terremoto que mató a cientos de personas y destruyó poblados en el este de Afganistán, en Mazar Dara, en la provincia de Kunar, el lunes 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Hedayat Shah)AP

Agencia EFECiudad del Vaticano

El papa León XIV expresó este lunes su pesar y su solidaridad a las personas que han perdido a sus seres queridos y al personal de rescate tras el terremoto que ha causado más de 800 muertos en el este de Afganistán.

En un telegrama, el papa ofrece oraciones "por las almas de los fallecidos, por los heridos y por los que aún permanecen desaparecidos, y encomienda al Todopoderoso a todos los afectados en este desastre".

Asimismo, expresa "su sincera solidaridad a los que lloran la pérdida de los seres queridos y al personal de emergencia y autoridades civiles que trabajan en el rescate".

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial de magnitud 6, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.

