Juez en Estados Unidos bloquea deportación de cientos de niños guatemaltecos

Luego que el gobierno de Estados Unidos subió a niños a aviones durante la noche para ser enviados de regreso a su natal Guatemala, una jueza federal bloqueó temporalmente los vuelos —con los menores aún dentro— ya que sus abogados indicaron que las autoridades estaban violando las leyes estadounidenses y enviando a menores vulnerables a un posible peligro.

El drama extraordinario se desarrolló durante las horas previas al amanecer en un fin de semana festivo en Estados Unidos y se trasladó de las pistas de Texas a una sala de audiencias en Washington. Es el enfrentamiento más reciente sobre la represión del gobierno del presidente Donald Trump en materia de inmigración, y el último choque entre la represión migratoria del gobierno y las salvaguardas legales que el Congreso creó para los migrantes vulnerables.

Por ahora, cientos de menores guatemaltecos que llegaron no acompañados permanecerán en Estado Unidos al tiempo que la batalla legal se desarrolla en las próximas semanas.

“No quiero que haya ninguna ambigüedad”, declaró la jueza Sparkle L. Sooknanan, quien afirmó que su fallo se aplica ampliamente a los menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o tutores.

Minutos después que concluyera una audiencia programada apresuradamente el domingo por la tarde, cinco autobuses chárter se acercaron a un avión estacionado en el aeropuerto de la zona fronteriza en Harlingen, Texas. Horas antes, las autoridades habían llevado a docenas de pasajeros —quizás 50— hacia el avión en una parte del aeropuerto restringida a aeronaves gubernamentales, incluidos vuelos de deportación. Los pasajeros vestían ropa de colores que se usa en refugios administrados por el gobierno para niños migrantes.

El gobierno de Estados Unidos insiste en que está reuniendo a los niños guatemaltecos —a petición de la nación centroamericana— con padres o tutores que solicitaron su regreso. Los abogados de algunos de los menores dicen que eso es falso y argumentan que, en cualquier caso, las autoridades aún tendrán que seguir un proceso legal que no cumplieron.

Una menor indicó que sus padres, en Guatemala, recibieron una llamada extraña hace unas semanas diciendo que Estados Unidos la estaba deportando, según uno de los abogados, Efrén C. Olivares del National Immigration Law Center.

La adolescente de 16 años, que ha estado viviendo en un refugio en Nueva York, dijo en una presentación judicial que es una estudiante de honor a punto de comenzar el 11mo grado escolar, le encanta vivir en Estados Unidos y tiene “mucho miedo de ser deportada”.

Otros niños —identificados sólo por sus iniciales— dijeron en documentos judiciales que habían sido descuidados, abandonados, amenazados físicamente o abusados en su país de origen.

“No tengo familia en Guatemala que pueda cuidarme bien”, dijo un niño de 10 años en una presentación judicial. Un adolescente de 16 años recordó haber experimentado “amenazas contra mi vida” en Guatemala.

“Si me envían de regreso, creo que estaré en peligro”, agregó el adolescente.

La audiencia del domingo se llevó a cabo en un caso presentado en una corte federal en Washington, pero solicitudes de emergencia similares se presentaron también en otras partes del país.

En una demanda legal en Arizona, el Florence Immigrant & Refugee Rights Project indicó que uno de sus clientes es un solicitante de asilo de 12 años que tiene una enfermedad renal crónica, requiere diálisis para sobrevivir y necesitará un trasplante de riñón. Otros dos demandantes, un niño de 10 años y su hermana de 3 años no tienen familia en Guatemala y no quieren regresar, según el grupo.

Al momento en que los acontecimientos se desarrollaban en Estados Unidos, familias se reunieron en una base aérea en Ciudad de Guatemala, en anticipación de los vuelos. Gilberto López relató que condujo durante la noche desde su remoto pueblo después que su sobrino de 17 años llamara a medianoche diciendo que estaba siendo deportado desde Texas.

El adolescente dejó Guatemala hace dos años, a los 15, para trabajar en Estados Unidos y fue detenido hace aproximadamente un mes, detalló López.

Suenan las alarmas para defensores de inmigrantes

Los niños migrantes que llegan a Estados Unidos sin sus padres o tutores son entregados rutinariamente a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. A menudo viven en refugios supervisados por el gobierno o con familias de acogida hasta que pueden ser liberados a un patrocinador, generalmente un miembro de la familia, que vive en el país.

Muchos de los que llegan provenientes de Guatemala solicitan asilo o buscan otras vías legales para obtener permiso para quedarse en Estados Unidos.

Un abogado del National Center for Youth Law sostuvo que la organización comenzó a escuchar hace unas semanas de proveedores de servicios legales que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional estaban entrevistando a menores, particularmente de Guatemala, en instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Los agentes preguntaron a los menores sobre sus familiares en Guatemala, indicó la abogada, Becky Wolozin.

Luego, el viernes, los defensores comenzaron a recibir noticias de que las audiencias de inmigración de sus jóvenes clientes estaban siendo canceladas, añadió Wolozin.

Shaina Aber, del Acacia Center for Justice, un grupo de defensa legal de inmigrantes, comentó que fue notificada el sábado por la noche de que se había elaborado una lista oficial con los nombres de los menores guatemaltecos que el gobierno federal intentaba enviar de regreso a su país de origen. Los defensores se enteraron de que los vuelos saldrían de las ciudades texanas de Harlingen y El Paso, comentó Aber.

No está claro si algún avión realmente despegó. El abogado del gobierno Drew Ensign dijo al juez en Washington que un avión podría haber despegado pero luego regresó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, escribió en X que el gobierno guatemalteco solicitó formalmente el regreso de los niños y que la jueza estaba “negándose a permitir que se reúnan con sus padres”.

Jueza recibe llamada por la madrugada

La jueza destacó que luego que se le despertó a las 2:30 de la madrugada para atender la petición de emergencia de los abogados de los menores, cuya solicitud enfatizó que los vuelos podrían salir en las siguientes dos a cuatro horas, pasó horas tratando de comunicarse con los abogados federales y obtener respuestas.

“Tengo al gobierno intentando remover a menores no acompañados del país en las primeras horas de la mañana de un fin de semana festivo, lo cual es sorprendente”, sostuvo Sooknanan en la audiencia, y agregó: “Sin la acción de los tribunales, todos esos menores habrían sido devueltos a Guatemala, potencialmente a situaciones muy peligrosas”.

La situación se asemeja a un enfrentamiento de fin de semana de marzo sobre la deportación de cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Los defensores imploraron a un juez federal que detuviera las deportaciones que creían inminentes, al tiempo que el gobierno de Trump guardaba silencio sobre sus planes.

Ese juez apareció en ropa de civil para una audiencia el sábado por la noche e intentó bloquear los vuelos, pero siguieron adelante, cuando el gobierno argumentó que la orden llegó demasiado tarde.

El gobierno de Trump planea deportar a cerca de 700 menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin compañía, según una carta enviada el viernes por el senador Ron Wyden, de Oregon. El gobierno guatemalteco ha dicho que está listo para recibirlos.

Rebecca Santana reportó desde Washington y Peltz desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Sonia Pérez D. en Ciudad de Guatemala y Corey Williams en Detroit contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.