Advierten sistema de salud pública está bajo "ataque" en Estados Unidos

Expertos de alto nivel que renunciaron recientemente a sus cargos en la principal agencia de salud pública estadounidense denunciaron el domingo la creciente politización del organismo, advirtiendo sobre una caída del «muro» entre ciencia e ideología.

Imagen ilustrativaArchivo LD

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, EEUU

El presidente Donald Trump destituyó la semana pasada a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Susan Monarez, tras menos de un mes en el cargo.

Monarez se había enfrentado con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico respecto a las vacunas, por la reforma de su política de vacunación.

Su despido provocó la salida de otros cinco altos funcionarios de los CDC, entre ellos Demetre Daskalakis, que se desempeñaba como director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias.

«El muro entre la ciencia y la ideología se ha derrumbado por completo», afirmó Daskalakis en el programa dominical «This Week», de ABC News, en el que habló sobre el impacto que el desmantelamiento de los CDC tendrá en la salud pública.

Basándose en lo que ha visto desde la investidura de Trump en enero y en la conformación de un comité asesor en materia de inmunización con personas que comparten el escepticismo de Kennedy sobre las vacunas, dijo que el gobierno «se está moviendo realmente en una dirección ideológica. Quieren ver el fracaso de la vacunación».

Otra experta que renunció por sus discrepancias con la línea seguida por el Ejecutivo, Debra Houry, exdirectora médica de los CDC, dijo que no conocía a ningún científico de la agencia que se haya reunido con Kennedy desde que asumió el cargo.

«Va a ser muy difícil» confiar en los CDC de ahora en adelante, declaró a CNN el domingo.

Houry advirtió que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), que se reunirá en septiembre, estará «integrado por personas sin experiencia en la ciencia de las vacunas» y que son «conocidas por estar en contra de las vacunas».

Kennedy destituyó a todos los miembros del influyente grupo y los reemplazó con sus propios candidatos, una medida que generó preocupación en el Congreso, incluso entre los republicanos.

En peligro

El senador oficialista Bill Cassidy, presidente del comité de salud de la cámara alta, reclamó el aplazamiento indefinido de la reunión del ACIP del 18 de septiembre debido a la «falta de seguimiento del proceso científico».

Tom Frieden, exdirector de los CDC, criticó a su vez el caos en los CDC, una institución fundamental para mejorar los resultados en salud en Estados Unidos por más de 80 años.

«La salud pública está bajo ataque», declaró a CNN. «Están destruyendo nuestras protecciones sanitarias. Estamos menos seguros».

Otro exdirector de los CDC, Richard Besser, dijo a ABC News que sentía un «gran temor por lo que le sucederá» a los estadounidenses cuando se enfrenten a la próxima crisis sanitaria.

El senador progresista Bernie Sanders, miembro del comité de salud junto con Cassidy, afirmó en un artículo de opinión publicado el domingo en The New York Times que la «larga cruzada de Kennedy contra las vacunas» debería inhabilitarlo para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Kennedy «está poniendo en peligro la salud del pueblo estadounidense ahora y en el futuro. Debe dimitir», escribió Sanders.

