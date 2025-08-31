Zarpa flotilla de ayuda humanitaria a Gaza en la que viaja Greta Thunberg

Unos veinte barcos han zarpado este domingo del Puerto de Barcelona, noreste de España, con el difícil objetivo de romper el asedio a Gaza, ya que la respuesta de Israel a estas iniciativas suele ser bloquearlas en el mar antes de llegar, pero los promotores de la Global Sumud Flotilla prometen hacer honor a su nombre: 'sumud', firmeza y perseverancia en árabe.

Así lo han reivindicado los organizadores de la escuadrilla y las personas que se han enrolado a las embarcaciones, tanto este domingo, en las horas previas a su salida, como durante todo el fin de semana, en las actividades que se han organizado en el barcelonés Moll de la Fusta para despedir a la misión solidaria.

"Creemos que romperemos el asedio", ha sentenciado un miembro de la organización de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila, frente a las 5.000 personas que se han congregado para ver salir las embarcaciones.

Los barcos han zarpado acompañados del grito: "Palestina libre"

Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han zarpado de Barcelona a las 15:00 horas de este domingo, entre gritos de "Palestina libre" y muestras de la cultura popular.

Una de las 300 personas que se han enrolado en esta misión humanitaria es la activista sueca Greta Thunberg, que ha apelado a la "resistencia" de la ciudadanía ante el "fracaso" de los gobiernos con el "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza.

En la misma embarcación viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha recordado que la capital catalana fue "la primera ciudad europea en romper relaciones con Israel".

"Vamos a exigir que esto se concrete en todas las instituciones, en todos los gobiernos europeos", se ha comprometido.

A las manifestaciones presenciales en Barcelona se ha sumado la virtual del ministro español de Cultura, Ernest Urtasun y la de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que, a través de Bluesky, ha dicho que Israel "debe permitir" la llegada de la flotilla y ha reclamado "romper relaciones y aplicar sanciones" a dicho país.

"El mayor intento de romper el asedio"

Thunberg anunció la flotilla el pasado 10 de agosto como "el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza", con "docenas" de embarcaciones que, el 4 de septiembre, confluirán con barcos salidos de otras zonas del Mediterráneo, como Italia o Túnez.

Desde entonces, la Global Sumud Flotilla, que cuenta con la participación de 44 países, ha recibido muestras de apoyo del activismo social de Barcelona y de otras partes del Estado español, así como de actores y actrices de renombre internacional, como la estadounidense Susan Sarandon o el irlandés Liam Cunningham, presente en el Moll de la Fusta.

Junto al actor español Eduard Fernàndez, Cunningham ha hecho público el mensaje póstumo grabado por una niña palestina de 5 años que daba detalles de la música que quería que sonara en su funeral si resultaba muerta.

El "plan B" es volver a Gaza "siendo más"

Con las embarcaciones a su espalda y acompañada de la organización de la Global Sumud Flotilla, Thunberg ha advertido de que, si el gobierno de Benjamín Netanyahu "decide una vez más violar las leyes internacionales" e impide la llegada de ayuda humanitaria en Gaza con la escuadrilla, "el plan B es volver siendo aún más".

"Tan simple como esto. Nuestro objetivo es muy claro: queremos zarpar con docenas de barcos con ayuda humanitaria, para romper el asedio ilegal y inhumano de Israel (...) y entregar aún más ayuda", ha reiterado.

En un tono más elevado, la activista alemana pro Derechos Humanos Yasemin Acar ha avisado de que "cualquier acto de violencia" contra la Global Sumud Flotilla y sus integrantes "sería otro crimen de guerra" cometido por la "entidad sionista".