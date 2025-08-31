Población extranjera en Estados Unidos disminuye 1,5 millones en primeros seis meses, según estudio

En los primeros seis meses de este año 2025, el número de extranjeros que residen en Estados Unidos, ya sea de forma legal o ilegal, ha disminuido en 1,5 millones. Así lo revela un estudio publicado por el instituto de investigación Pew Center.

En junio, el país contaba con 51,9 millones de inmigrantes, frente a los 53,3 millones de enero. Una tendencia claramente relacionada con el regreso al poder de Donald Trump, asegura el Pew Center. Desde su investidura en enero, el presidente republicano ha multiplicado las decisiones contra la inmigración y se han puesto en marcha cerca de 200 decretos y medidas.

Una política migratoria que también afecta a los estudiantes y a los solicitantes de asilo

Aunque Donald Trump prometió luchar contra la inmigración ilegal, su política también afecta en realidad a los residentes legales, los estudiantes, los trabajadores y los solicitantes de asilo, por no hablar del clima de miedo que acompaña a la política de la Casa Blanca.

La administración de Donald Trump se felicita por esta tendencia, pero algunos se muestran preocupados por los efectos negativos que esto tiene en la economía estadounidense, ya que los inmigrantes desempeñan un papel importante en el país.