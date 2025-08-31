Museo del campo de concentración Auschwitz en Polonia enfrenta el "negacionismo del Holocausto"

“El Zyklon B solo se utilizaba para desinfectar el campo de concentración” o “Las chimeneas del campo nunca funcionaron”: con la esperanza de frenar el avance de estas teorías negacionistas en Internet, el museo de Auschwitz-Birkenau ha lanzado su nuevo proyecto Stop Denial, “stop al negacionismo”.

Se trata de un manual de instrucciones sobre cómo actuar ante contenidos que niegan la existencia del Holocausto. Según Bartosz Bartyzel, portavoz del memorial, cada vez son más numerosos: “En los últimos años, las teorías negacionistas, que antes se limitaban a determinados grupos específicos, llegan cada vez más al gran público. Y creo que es responsabilidad de todos nosotros, colectivamente, luchar contra ellas”.

El protocolo es sencillo: cuando nos encontramos con este tipo de contenido, basta con consultar la página web del memorial, que ofrece una respuesta documentada y lista para usar a los argumentos negacionistas más comunes. El internauta solo tiene que copiarlos y pegarlos.

“No creo que sea posible convencer a los negacionistas, pero el problema es que las personas que no tienen conocimientos sobre el tema son vulnerables y pueden acabar creyendo una versión falsa de la historia”, opina Bartosz Bartyzel, portavoz del memorial de Auschwitz.

En 2025, un tercio de los franceses menores de 30 años sigue considerando que la cifra de seis millones de víctimas del Holocausto es una exageración.