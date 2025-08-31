Chile expulsa a 10 dominicanos y 55 colombianos acusados de diferentes delitos

Con destino a Colombia y República Dominicana fueron expulsados de Chile este domingo 65 ciudadanos extranjeros, con lo que suman 812 las deportaciones durante 2025, informó el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

"Materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, por registrar vigentes expulsiones, tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, tráfico de drogas, entre otros", detalló la prefecto y jefa de la Prefectura de Migraciones, Polly Ureta.

“Estas expulsiones son el resultado de las constantes fiscalizaciones a extranjeros que realizan los Departamentos y Secciones de Migraciones y Policía Internacional a lo largo de todo Chile, quienes son denunciados a la autoridad administrativa, para la aplicación de la sanción respectiva”, agregó la autoridad.

Las expulsiones se dan en medio de crisis de seguridad que afecta al país desde 2021 y que ha ido escalando en el último tiempo hasta convertirse en la principal preocupación de la ciudadanía.

El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, detalló que con esta diligencia se completan 21 vuelos de expulsión desde que asumió el Gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, "y casi 4,000 las expulsiones entre administrativas y judiciales que hemos materializado".

Desde que llegó al poder, en marzo de 2022, Boric ha endurecido su discurso contra los extranjeros que cometen delitos en Chile y pedido la colaboración de los países de origen de la región para enfrentar este escenario.