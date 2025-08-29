Naciones europeas reimponen sanciones a Irán por plan nuclear

Francia, Alemania y el Reino Unido iniciaron el jueves un proceso para reimponer sanciones de Naciones Unidas sobre Irán debido a su programa nuclear, luego de que sus instalaciones atómicas fueran bombardeadas por Estados Unidos durante una reciente guerra con Israel.

El mecanismo de reimposición de sanciones, diseñado por los diplomáticos que negociaron un acuerdo nuclear con Irán en 2015 con potencias mundiales, fue creado para ser a prueba de veto ante la ONU y podría entrar en vigor en un mes.

Si entra en vigor, el mecanismo volverá a congelar los activos iraníes en el extranjero, detendrá los acuerdos de armas con Teherán y penalizará cualquier desarrollo de su programa de misiles balísticos, entre otras medidas, afectando aún más la maltrecha economía del país.

La medida europea inicia una cuenta regresiva de 30 días para que las sanciones regresen, un periodo en que probablemente se intensificará la diplomacia por parte de Irán, cuya negativa a cooperar con los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inició la crisis. Es probable que Irán sea uno de los temas principales de la Asamblea General de la ONU cuando se reúna el próximo mes en Nueva York.

Los ministros de Relaciones Exteriores británico, francés y alemán indicaron que consideran el mecanismo de reimposición de sanciones como una forma de impulsar negociaciones con Teherán.

"Esta medida no señala el fin de la diplomacia: Estamos decididos a aprovechar al máximo el período de 30 días que ahora se abre para entablar un diálogo con Irán", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, en la plataforma social X.

Pero Irán inmediatamente criticó la medida y, durante una llamada con sus homólogos europeos, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló que era "injustificada" y “ carente de cualquier base legal”.

“La República Islámica de Irán responderá adecuadamente a esta medida ilegal e injustificada”, sostuvo. Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo en un comunicado que la medida de los países europeos "socavará gravemente" su cooperación actual con la agencia de vigilancia nuclear de la ONU.

Irán ha amenazado anteriormente con retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, potencialmente siguiendo a Corea del Norte, que abandonó el tratado en 2003 y construyó armas atómicas después.

Las tres naciones europeas advirtieron el 8 de agosto que podrían reimponer sanciones cuando Irán detuvo las inspecciones del OIEA tras los ataques israelíes al inicio de la guerra entre ambos países en junio.

Las naciones europeas activaron el proceso de sanciones a través de una carta al Consejo de Seguridad de la ONU. Francia y el Reino Unido también solicitaron que el consejo de 15 miembros celebrara consultas cerradas el viernes para discutir el incumplimiento de Irán, según un diplomático que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir información aún privada.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, elogió la decisión de los europeos y dijo que Estados Unidos “permanece disponible para un compromiso directo con Irán”.

Reimponer las sanciones probablemente aumentará las tensiones entre Irán y Occidente, en un Oriente Medio aún convulso por la guerra en la Franja de Gaza y otros conflictos. Mientras se anunciaba la medida, Israel atacó a los insurgentes hutíes de Yemen.

"Los líderes iraníes perciben la reimposición de sanciones como un intento occidental de debilitar indefinidamente la economía de Irán y quizás estimular un descontento popular suficiente para derrocar al régimen de Irán", indicó el jueves el Centro Soufan, un grupo de expertos con sede en Nueva York.

Irán parece resignado

Irán inicialmente minimizó la amenaza del regreso de las sanciones y no hizo grandes esfuerzos diplomáticos evidentes durante semanas después de la advertencia de Europa, aunque ha llevado a cabo un breve movimiento diplomático en los últimos días, lo que apunta a una situación de caos en su teocracia.

En Teherán, el rial se cotizaba el jueves a más de un millón por un dólar. En el momento del acuerdo de 2015 se cotizaba a 32,000 por dólar.

Ante una casa de cambio en Teherán, el residente Arman Vasheghani Farahani dijo a la AP que “muchos de nosotros sentimos una profunda sensación de incertidumbre y desesperación” por el colapso de la moneda.

“¿Deberíamos seguir intentándolo, o es hora de rendirse? ¿Y cuánto tiempo durará esta situación?”, preguntó. "Ningún funcionario parece dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo".

Todo gira en torno al enriquecimiento nuclear de Irán

Antes de la guerra de junio, Irán enriquecía uranio hasta un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%. También acumuló suficiente uranio altamente enriquecido para construir múltiples bombas atómicas, si así lo decidiera.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, aunque las naciones occidentales y el OIEA evalúan que Teherán tuvo un programa activo de armas nucleares hasta 2003.

No está claro cuánto afectaron al programa nuclear de Irán los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares.

Según el acuerdo de 2015, Irán acordó permitir al OIEA un acceso aún mayor a su programa nuclear del que la agencia tiene en otras naciones. Eso incluía la instalación permanente de cámaras y sensores en sitios nucleares.

Pero los inspectores del OIEA, que enfrentaron restricciones en sus actividades desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear de Irán en 2018, aún no han accedido a esos sitios. Mientras tanto, Irán ha dicho que trasladó uranio y otros equipos antes de los ataques, posiblemente a nuevos sitios no declarados que aumentan el riesgo de que los monitores pierdan el rastro del estado del programa.

El miércoles, los inspectores del OIEA estuvieron presentes para observar un reemplazo de combustible en el reactor nuclear de Bushehr en Irán, que funciona con asistencia técnica rusa.

Si bien los inspectores regresaron a Irán, el director del OIEA, Rafael Grossi, dijo a The Associated Press el miércoles que recuperar el acceso a instalaciones nucleares cruciales sigue siendo "un trabajo en progreso".

Rusia y China intentan ganar tiempo para Irán

El mecanismo del acuerdo para reimponer sanciones a Irán expirará el 18 de octubre. Después de eso, cualquier intento de sanciones podría ser vetado por China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, naciones que han brindado cierto apoyo a Irán en el pasado pero se mantuvieron al margen de la guerra de junio. China también ha seguido comprando crudo iraní, algo que podría verse afectado si se restauran las sanciones.

Rusia anunció el jueves que Moscú y Beijing presentaron un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad, ofreciendo una extensión de seis meses al levantamiento de sanciones de la ONU. Rusia también asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, lo que probablemente ejerza presión sobre los europeos para actuar.