Los hutíes denuncian un nuevo ataque israelí contra la capital de Yemen

Los rebeldes hutíes han denunciado este jueves un nuevo ataque del Ejército de Israel contra la capital de Yemen, Saná, después de que las defensas aéreas israelíes hayan interceptado al menos dos drones lanzados desde territorio yemení, sin que por el momento la insurgencia haya reclamado su responsabilidad en los lanzamientos.

La portavocía de temas de seguridad del Ministerio del Interior insurgente ha informado del ataque a través de un aviso publicado en su canal de Telegram, si bien por el momento no ha dado detalles sobre si ha habido víctimas o daños.

Durante el fin de semana, el Ejército israelí realizó varios bombardeos sobre Saná, que se saldaron con al menos diez muertos y 92 heridos. Los ataques cayeron en la central eléctrica de Haziz y en un depósito de combustible. Israel confirmó que uno de los ataques alcanzó el Palacio Presidencial.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.