La Casa Blanca afirma que los "atroces" ataques de Rusia amenazan planes de paz de Trump

El enviado especial de Donald Trump para Ucrania criticó los ataques rusos en Kiev que mataron a 17 personas el jueves, y señaló que amenazan las propuestas del presidente de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Estos ataques atroces amenazan la paz que @POTUS (acrónimo del presidente de Estados Unidos, ndlr) está buscando", dijo Keith Kellogg en X, al señalar que los bombardeos golpearon a "civiles inocentes" y a misiones de la UE y británicas en la capital ucraniana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se mostró descontento pero no sorprendido por los mortales ataques de Rusia en la capital ucraniana, que instó a "ambas partes" a poner fin a la guerra iniciada por la invasión de Moscú.

"No estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido. Estos son dos países que han estado en guerra durante mucho tiempo", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blaca, Karoline Leavitt.

"Rusia lanzó este ataque contra Kiev, y del mismo modo, Ucrania recientemente golpeó las refinerías de petróleo de Rusia", añadió Leavitt.

Al menos 19 personas murieron cuando misiles y drones rusos arrasaron apartamentos en uno de los ataques más grandes de la guerra. También fueron golpeados una misión de la Unión Europea y un edificio cultural del gobierno británico.

Trump prometió terminar la guerra en Ucrania dentro de las primeras 24 horas tras asumir el cargo, en enero pasado, pero desde entonces ha admitido que es más difícil de lo que esperaba.

Una cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska a principios de este mes no logró producir avances.

Leavitt dijo que Trump trabajó "más arduamente que nadie" por la paz, pero se hizo eco de comentarios anteriores del presidente estadounidense culpando parcialmente a Ucrania, que fue invadida por Rusia en febrero de 2022.

"Quizás niguno de los dos lados de esta guerra estén listos para terminarla por sí mismos", dijo Leavitt.

"El presidente quiere que termine, pero los líderes de estos dos países (...) también deben querer que termine", afirmó.

