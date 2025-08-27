Múltiples víctimas en un tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un incidente armado con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad.

El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

El tirador fue neutralizado por la policía y "no hay amenaza activa para la comunidad", indicaron las autoridades municipales.

Padres esperan noticias sobre el estado de sus hijos tras el tiroteo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Alex Kormann/Star Tribune vía AP)AP

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre tres a veinte personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

Agentes del orden se congregan frente a la escuela de la Iglesia de la Anunciación en respuesta a un tiroteo masivo reportado el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Foto AP/Mark Vancleave)AP

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI "respondió rapidamente y está presente en el lugar".

"Por favor, acompañenme a rezar por todos los involucrados", añadió el mandatario.

Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.