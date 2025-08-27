Mapa electoral de Texas para 2026 tiene sesgos raciales

Defensores del derecho al voto interpusieron el martes una demanda para anular un mapa de redistribución de distritos elaborado por los republicanos de Texas —el cual tiene como objetivo favorecer al partido en las elecciones legislativas de 2026— argumentando que debilita la influencia electoral de los votantes de raza negra.

La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés) y Lawyers Committee for Civil Rights Under Law presentaron la demanda en Texas. Acusan a la cúpula legislativa del estado de participar en la manipulación de distritos para evitar que los votantes de raza negra elijan a su candidato predilecto.

“El estado de Texas es sólo un 40% blanco, pero los votantes blancos controlan más del 73% de los escaños en el Congreso del estado”, declaró Derrick Johnson, presidente y director general de la NAACP. "Es bastante obvio que los esfuerzos de Texas por redistribuir los distritos a mitad de la década, antes de las elecciones de mitad de período del próximo año, es por motivos raciales. La intención del estado en este caso es reducir el número de miembros del Congreso que representan a las comunidades negras, y eso, en sí mismo, es inconstitucional".

Desde que se adoptó la Ley de Derechos Electorales, se ha encontrado que el estado de Texas ha discriminado a ciudadanos negros y/o latinos después de cada ciclo de redistribución de distritos, según la NAACP.

Los residentes negros han favorecido abrumadoramente a los candidatos demócratas durante décadas.

Los legisladores de Texas aprobaron el mapa el sábado, añadiendo cinco nuevos distritos que favorecen a los republicanos. La medida se produjo a solicitud del presidente Donald Trump.

Los esfuerzos de Trump y la legislatura de Texas, de mayoría republicana, llevó a los demócratas del estado a realizar un paro de dos semanas y desencadenó una ola de labores de redistribución de distritos en todo el país. En respuesta, el gobernador de California Gavin Newsom aprobó una elección especial para una redistribución de distritos que ayude a los demócratas a ganar más escaños.

El senador republicano Phil King, patrocinador de la medida de Texas, rechazó previamente las acusaciones que aseguran que la redistribución de distritos es una violación a la Ley de Derechos Electorales al diluir la influencia de los votantes por motivos de raza.

"Tenía dos objetivos en mente: que todos los mapas fueran legales y que fueran mejores para los candidatos republicanos al Congreso de Texas", expresó.

La Corte Suprema federal dictaminó en 2019 que la Constitución no prohíbe la manipulación partidista para aumentar la influencia de un partido, únicamente la manipulación que se hace explícitamente por motivos de raza.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien aún no ha promulgado la nueva redistribución, pronosticó que la medida que sobrevivirá a cualquier impugnación judicial. Abbott también ha pronosticado que otros estados con gobierno republicano tomarán medidas similares en busca de nuevos escaños para el partido en el Congreso federal.

La NAACP también instó el martes a todos los demás estados a actuar de inmediato en la redistribución de distritos y apoyar lo que definió como mapas nuevos, legítimos y constitucionales.

“Todavía pueden parecer lejanas, pero las elecciones de mitad de período de 2026 determinarán si nuestra democracia sigue firme o si el pueblo entrega su poder a un rey”, declaró Johnson a principios de este mes.