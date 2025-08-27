Un estudio profundiza en una proteína clave en la resistencia a múltiples fármacos

Un equipo de investigadoras del Instituto de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal (Indegsal) de la Universidad española de León (ULe) publicó un estudio pionero que profundiza en la estructura y funcionamiento de la proteína ABCG2, un transportador celular implicado en la resistencia a múltiples fármacos, especialmente en tratamientos contra el cáncer.

El trabajo, al que tuvo acceso EFE, firmado por Laura Álvarez-Fernández, Alicia Millán-García, Gracia Merino y Esther Blanco-Paniagua, y publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences, ofrece una revisión de los avances científicos sobre esta proteína, que actúa como una bomba de expulsión de compuestos tóxicos y medicamentos fuera de las células.

ABCG2, también conocida como BCRP (Breast Cancer Resistance Protein), es una proteína de membrana que desempeña un papel esencial en la farmacocinética de numerosos fármacos.

Su capacidad para expulsar agentes quimioterapéuticos fue relacionada con el fracaso de tratamientos oncológicos, al dificultar que los medicamentos alcancen concentraciones efectivas en las células tumorales.

El estudio destaca que, a pesar de los avances logrados mediante técnicas como la criomicroscopía electrónica (cryo-EM), aún no se consiguió una estructura cristalográfica de alta resolución de ABCG2, lo que limita la comprensión completa de su mecanismo de transporte.

Las autoras subrayan la necesidad de integrar enfoques multidisciplinares para desentrañar los procesos moleculares que regulan su actividad.

Entre las principales aportaciones del artículo se encuentra la descripción detallada de las dos cavidades internas de la proteína -central y superior- y de los tres "puertas" que regulan el paso de los sustratos: entrada, válvula y salida.

Este modelo estructural permite entender cómo la proteína reconoce, atrapa y expulsa los compuestos, y cómo ciertas mutaciones pueden alterar su funcionamiento.

Además, el estudio propone un nuevo modelo de transporte basado en tres fases -'clamp–push–seal' (sujetar–empujar–sellar)-, que explica cómo la proteína utiliza interacciones aromáticas para atrapar los fármacos, generar presión para su expulsión y finalmente liberarlos al exterior celular.

Las investigadoras también analizan las diferencias entre sustratos e inhibidores de ABCG2, lo que podría abrir la puerta al diseño de nuevos medicamentos capaces de bloquear selectivamente esta proteína y mejorar la eficacia de tratamientos farmacológicos.