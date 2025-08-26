venezuela
Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de EEUU
El patrullaje con buques y drones de la Armada venezolana se produce en un momento en que Estados Unidos también anunció un despliegue militar en el caribe sur.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó el martes el patrullaje con drones y buques de la Armada de sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció un despliegue militar en el Caribe sur para una operación antinarcóticos.
"Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", dijo Padrino en un video en redes sociales.
"Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales".