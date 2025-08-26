Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de EEUU

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó el martes el patrullaje con drones y buques de la Armada de sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció un despliegue militar en el Caribe sur para una operación antinarcóticos.

"Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", dijo Padrino en un video en redes sociales.

"Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales".