Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de EEUU

El patrullaje con buques y drones de la Armada venezolana se produce en un momento en que Estados Unidos también anunció un despliegue militar en el caribe sur.

Buque de Estados Unidos entrando a aguas venezolanas.Fuente Externa

Agencia AFPCaracas, Venezuela.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó el martes el patrullaje con drones y buques de la Armada de sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció un despliegue militar en el Caribe sur para una operación antinarcóticos.

"Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", dijo Padrino en un video en redes sociales. 

"Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales".

