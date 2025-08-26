Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

SpaceX

El cohete Starship de SpaceX cumple con éxito su décima prueba

"¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por un emocionante décimo vuelo de prueba de Starship!", escribió la compañía estadounidense.

378 / 5,000 El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, visto desde South Padre Island el 26 de agosto de 2025, para su décimo vuelo de prueba.

378 / 5,000 El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, visto desde South Padre Island el 26 de agosto de 2025, para su décimo vuelo de prueba.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPSouth Padre Island, Estados Unidos

La etapa superior del megacohete Starship de SpaceX amerizó con éxito este martes en el océano Índico tras cumplir sus objetivos principales durante su décimo vuelo de prueba, según mostró un video en vivo de la compañía.

"¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por un emocionante décimo vuelo de prueba de Starship!", escribió la compañía estadounidense en X tras la misión que duró aproximadamente una hora.

Tags relacionados