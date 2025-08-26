El cohete Starship de SpaceX cumple con éxito su décima prueba

La etapa superior del megacohete Starship de SpaceX amerizó con éxito este martes en el océano Índico tras cumplir sus objetivos principales durante su décimo vuelo de prueba, según mostró un video en vivo de la compañía.

"¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por un emocionante décimo vuelo de prueba de Starship!", escribió la compañía estadounidense en X tras la misión que duró aproximadamente una hora.