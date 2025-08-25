Trump choca con demócratas por el despliegue de la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con desplegar la Guardia Nacional en otro bastión demócrata, la ciudad de Baltimore, Maryland, luego de haberlo hecho en Washington, con el fin, según dijo, de ampliar su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración.

La última diatriba en línea del republicano sobre una ciudad "fuera de control y plagada de delincuencia" ha suscitado la ira de numerosos dirigentes demócratas, incluido el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Este mes, Trump desplegó la Guardia Nacional en las calles de Washington DC, en una demostración de fuerza que, de acuerdo al presidente, equivale a una toma de control federal de la policía del Capitolio de Estados Unidos.

En junio, ya había ordenado el envío de casi 5.000 soldados a Los Ángeles, en principio para sofocar las protestas contra las redadas antiinmigración.

La medida había desencadenado una feroz oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, considerado como un posible candidato presidencial demócrata para 2028.

Medios estadounidenses han informado que el gobierno federal también tiene entre sus planes un despliegue sin precedentes de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande del país.

Si en Baltimore "Wes Moore necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré las tropas, como ya se está haciendo en la cercana Washington D. C., y barreré rápidamente el crimen", publicó Trump en su plataforma Truth Social, alterando el apellido del gobernador californiano.

- Contrapunto -

La disputa del presidente con el gobernador de Maryland ha ido intensificándose esta semana.

Moore criticó a Trump por sus despliegues de tropas y Trump le respondió tildándolo de "desagradable" y amenazando con revocar los fondos federales para ayudar a reparar un puente derrumbado.

El domingo, el demócrata declaró a CNN que había invitado a Trump a recorrer juntos las calles de Baltimore con el fin de dejar en claro "esta dichosa ignorancia, estos clichés y estas tácticas de miedo de los años 80" utilizadas por el presidente.

"Oye, Donald, podemos conseguirte un carrito de golf si eso facilita las cosas", ironizó.

"Preferiría mucho más que (Moore) limpie este desastre antes que irme yo de paseo", contestó el presidente aludiendo al "pésimo" historial del gobernador en materia de combate a la delincuencia.

Moore replicó asegurando que la tasa de homicidios en Maryland disminuyó más del 20% desde que es gobernador. "La última vez que (...) fue tan baja en la ciudad de Baltimore yo aún no había nacido", indicó el dirigente de 46 años.

- Chicago "próximamente" -

Trump dijo el viernes que Chicago y Nueva York, importantes ciudades lideradas por los demócratas, recibirían tropas de la Guardia Nacional como ya lo ha hecho Washington.

"Vamos a hacer nuestras ciudades muy, muy seguras", declaró a periodistas en la Casa Blanca. "Creo que Chicago será la próxima y luego ayudaremos con Nueva York".

El Pentágono no lo ha confirmado, pero el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas, rechazaron rotundamente la idea.

"Donald Trump y los republicanos MAGA (por el movimiento Make America Great Again de Trump, ndlr) intentan presentar a su partido como un partido de 'ley y orden'", publicó Pritzker en X. "Está lejos de la realidad", apuntó, y señaló que en 2024 Chicago registró 573 homicidios, 8% menos que el año anterior.

El posible despliegue en Chicago seguiría un patrón similar al controvertido operativo de Trump en junio en Los Ángeles, donde envió a 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California y 700 marines en servicio activo pese a las objeciones estatales, según fuentes no identificadas citadas por CNN.

También complementaría la ofensiva del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que apunta a migrantes indocumentados.