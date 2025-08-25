SpaceX programa para hoy el segundo intento de lanzamiento de su Starship

SpaceX programó para este lunes el segundo intento de despegue de su inmensa nave Starship, después de que tuviera que aplazar ayer el lanzamiento alegando problemas técnicos con los "sistemas terrestres".

El lanzamiento tendrá lugar desde las instalaciones de Starbase de la compañía en Texas no antes de las 18:30 hora local (23:30 GMT), informó en su página web la empresa del multimillonario Elon Musk.

El vuelo, con el que SpaceX está intentando dar con la clave para que tanto el propulsor Super Heavy y la nave Starship se puedan reutilizar en futuras misiones y así abaratar costes, estaba inicialmente programado para las 23:30 GMT del domingo.

Sin embargo, la empresa lo pospuso poco antes del despegue para tener "tiempo para resolver un problema con los sistemas en tierra", según aclaró en una nota.

Esta iba a ser la décima misión de prueba de la Starship y la cuarta de este tipo en 2025. Las tres anteriores acabaron con la pérdida de la nave.

En la última prueba, que tuvo lugar a finales de mayo, el cohete sufrió un "rápido desmontaje imprevisto" -así califica SpaceX una explosión de su nave- una hora después de despegar de la base.

Para evitar nuevos fallos, la compañía ha realizado varias modificaciones en este nuevo modelo de la nave que tiene previsto lanzar hoy a la órbita terrestre.

"Se ha retirado un número significativo de losetas del Starship para probar los límites de áreas vulnerables en todo el vehículo durante la reentrada", explicó la compañía en un comunicado.

Musk ha insistido en varias ocasiones en que la versión final de Starship será la nave que lleve a los humanos a Marte.

Además, la NASA ha elegido este vehículo para llevar, por primera vez en más de medio siglo, a astronautas estadounidense a la Luna como parte de la misión Artemis III, prevista para mediados de 2027.