Kilmar Ábrego García vuelve a enfrentar la deportación tras llegar a Baltimore

Kilmar Ábrego Garcia, cuya detención y lucha por permanecer en Estados Unidos se ha convertido en un punto crítico en la ofensiva del presidente, Donald Trump contra la inmigración, llegó el lunes por la mañana a Baltimore para presentarse ante las autoridades de inmigración de Estados Unidos y luego probablemente enfrentar un proceso de deportación.

La cita programada en una oficina de Inmigración y Control de Aduanas en Baltimore se produce pocos días después de que el inmigrante de 30 años fuera liberado de una cárcel en Tennessee, donde había estado detenido desde junio tras ser traído de regreso a Estados Unidos después de su deportación errónea a El Salvador.

Las autoridades de inmigración han dicho que planean deportar a Ábrego Garcia a Uganda, que recientemente aceptó un trato para aceptar a ciertos deportados de Estados Unidos, después de que él rechazara una oferta para ser trasladado a Costa Rica a cambio de declararse culpable de cargos de tráfico de personas.

Kilmar Ábrego García, tercero de derecha a izquierda, sale de la cárcel del condado Putnam, el viernes 22 de agosto de 2025, en Cookeville, Tennessee.AP

Según sus abogados defensores, el gobierno le ha dado a Ábrego Garcia hasta el lunes por la mañana para aceptar el acuerdo de culpabilidad y la deportación a Costa Rica, o "esa oferta se retirará para siempre".

Los abogados de Ábrego Garcia han declinado decir si todavía está considerando el acuerdo.

Ábrego Garcia regresó con su familia en Maryland el viernes. Un video publicado por defensores de la reunión mostró una habitación decorada con serpentinas, flores y carteles. Abrazó a sus seres queridos y les agradeció "por todo".

Documentos presentados en un tribunal federal muestran que el gobierno de Costa Rica dijo que Ábrego Garcia sería bienvenido como inmigrante legal y no enfrentaría detención.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo que los cargos criminales subrayan cómo Ábrego Garcia representa un "peligro claro" y que puede declararse culpable o enfrentar un juicio.

"De cualquier manera, haremos que Ábrego Garcia rinda cuentas y protegeremos al pueblo estadounidense", afirmó Gilmartin.

El caso de Ábrego Garcia se convirtió en un punto crítico en la agenda de inmigración del presidente Donald Trump después de que fuera deportado erróneamente a El Salvador en marzo, a pesar de la determinación previa de un juez de que enfrentaba un "temor bien fundado" de violencia allí. Ante una orden judicial, el gobierno de Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo por cargos de tráfico de personas.

Jennifer Vásquez Sura, a la izquierda, abraza a su esposo Kilmar Abrego García en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)Stephanie Scarbrough

Se declaró no culpable y pidió al juez que desestimara el caso, alegando que es un intento de castigarlo por desafiar su deportación a El Salvador. La presentación del sábado se presentó como un complemento a esa moción de desestimación, afirmando que la amenaza de deportarlo a Uganda es una prueba más de que la acusación es vengativa.

Los cargos de tráfico se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el vehículo, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico. A Ábrego Garcia se le permitió continuar conduciendo solo con una advertencia.

Ábrego Garcia tiene una esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años. Aunque fue considerado elegible para la liberación previa al juicio el mes pasado, permaneció en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo nuevamente de inmediato si era liberado.

Un fallo reciente en un caso separado en Maryland requirió que ICE proporcionara un aviso de 72 horas antes de iniciar procedimientos de deportación, tiempo para permitir que un posible deportado prepare una defensa. Un correo electrónico de ICE enviado a los abogados a las 4:01 de la tarde el viernes se refiere a esa decisión.

"Por favor, que este correo electrónico sirva como aviso de que el DHS puede expulsar a su cliente, Kilmar Armando Abrego Garcia, a Uganda no antes de 72 horas a partir de ahora (excluyendo fines de semana)", indica. Uganda recientemente acordó aceptar deportados de Estados Unidos, siempre que no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados.

Las autoridades federales han argumentado que Ábrego Garcia puede ser deportado porque llegó a Estados Unidos ilegalmente y porque un juez de inmigración de Estados Unidos lo consideró elegible para la expulsión en 2019, sólo que no a su país natal, El Salvador.