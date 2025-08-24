Aumentan a seis muertos y 86 heridos las víctimas por la oleada de ataques de Israel contra Yemen

El número de víctimas por la ola de bombardeos ejecutada este domingo por el Ejército israelí contra Yemen, donde ha alcanzado dos centrales eléctricas y al menos un depósito de combustible, ha aumentado a seis muertos y 86 heridos, según ha indicado el Ministerio de Sanidad del Gobierno hutí.

Así lo ha anunciado su portavoz, Anees Alasbahi, en su cuenta de la red social X, donde ha precisado que se trata de un balance definitivo que los damnificados incluyen siete menores y tres mujeres, mientras que 21 de ellos se encuentran en estado crítico.

El representante ha denunciado en el mismo mensaje que "este crimen se suma a la serie de violaciones sisteméticas cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes contra civiles y bienes de carácter civil (...) y constituye un crimen de guerra", por lo que ha pedido a la comunidad internacional que adopte "medidas urgentes" para detern estos ataques.

El Gobierno hutí ha denunciado que los ataques han alcanzado la "vital central eléctrica de Haziz", que "proporciona luz a hogares de personas inocentes y abastece a hospitales para niños y enfermos" objeto de una "destrucción generalizada" que ha desembocado en "un apagón", y ha prometido que "estos brutales ataques no disuadirán al gran pueblo yemení de su firme y legítima postura en apoyo total y absoluto a nuestro puebo en la Gaza asediada, objeto de un crimen de genocidio absoluto".

Previamente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que la aviación "ha destruido el palaco presidencial hutí en Yemen" en declaraciones desde el centro de mando de las Fuerzas Aéreas, en Tel Aviv, acompañado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Precisamente Netanyahu ha advertido de que "atacaremos a quien nos ataque". "Quien planee atacarnos, le atacaremos. Creo que la región entera está conociendo la fuerza y la determinación de Israel", ha apuntado, según recoge el diario 'The Times of Israel'. "El régimen terrorista hutí está aprendiendo por las malas que pagará, que está pagando un precio muy alto por su agresión contra Israel", ha añadido.

El Ejército israelí ha confirmado el ataque contra el complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial, las centrales eléctricas de Haziz y Assar, y un almacén de combustible utilizado "para las actividades militares del régimen terrorista hutí".

"Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del país", ha explicado el Ejército israelí.