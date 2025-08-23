Presidente de la Fed señala posible recorte de tasas por riesgos de inflación

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dejó abierta este viernes la posibilidad de recortar las tasas de interés, aunque advirtió que los riesgos de una mayor inflación y un debilitamiento del mercado laboral están generando una situación compleja.

"Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando", dijo Powell durante el Simposio de Política Económica de Jackson Hole.

"Si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores", señaló el director del banco central en su discurso.

Powell ha venido fustigando la política económica del gobierno de Donald Trump en varios planos.

"Los efectos de los aranceles en los precios al consumidor ya son claramente visibles" y podrían ser aún más graves en los próximos meses, dijo en su discurso.

En su opinión, existe una gran incertidumbre sobre el momento y la magnitud de los efectos de la suba de las tasas aduaneras.

"No permitiremos que un aumento puntual del nivel de precios se convierta en un problema de inflación persistente", afirmó.

"Posición difícil"

"La Fed se encuentra en una posición difícil, ya que la inflación se mantiene por encima del objetivo y los riesgos a la baja para el mercado laboral se están intensificando", declaró Ryan Sweet, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics.

"Si se recortan o no las tasas en septiembre probablemente dependerá de datos que Powell no tendrá a mano" en el simposio, declaró Sweet a la AFP antes del discurso del jefe de la Fed.

El presidente Trump no ha ocultado su desprecio por Powell, al que ha tildado de "imbécil" y ha criticado no solo por su política monetaria sino por supuestos sobrecostos en la renovación de la sede de la Fed en Washington.

Si bien desistió de destituirlo, esta semana sí pidió la dimisión de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, por acusación de fraude hipotecario. El viernes, insistió con la presión, advirtiendo que si no renunciaba, la echaría.

Empleos, riesgos de inflación

La Fed, que celebrará su próxima reunión de política monetaria a mediados de septiembre, ha mantenido los tipos de interés estables en un rango de entre el 4,25% y el 4,50% desde su última reducción en diciembre.

La Reserva Federal suele mantener las tasas de interés en un nivel alto para controlar la inflación de forma sostenible.

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal subió un 2,6% en junio con respecto al año anterior, y en 2,8% excluyendo los segmentos volátiles de alimentos y energía.

Ambas cifras superan el objetivo a largo plazo de la Reserva Federal, del 2%.

Sin embargo, han surgido grietas en el mercado laboral, lo que podría requerir tasas más bajas para impulsar la economía.

Los datos oficiales publicados este mes muestran que la contratación de mano de obra en mayo y junio fue mucho menor de lo estimado inicialmente.

La disminución del empleo llevó a que dos gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, votaran en contra de la decisión general de julio de mantener estables los tipos de interés por quinta reunión consecutiva.

Ambos preferían reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos. Fue la primera vez desde 1993 que dos gobernadores de la Fed discreparon.

Por ahora, la herramienta FedWatch de CME Group muestra que el mercado ve un 75,6 % de probabilidad de que la Fed baje los tipos en septiembre.